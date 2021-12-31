Ставропольцы не останутся без продуктов в новогоднюю ночь. Фото: Мария АНАНОВА

Администрация Ставрополя опубликовала полный список магазинов, которые будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь 2022 с 31 декабря на 1 января.

В перечень вошли более 50 точек, где можно докупить недостающие продукты перед Новым годом, а также пополнить запасы после празднования. «КП-Северный Кавказ» публикует полный список круглосуточных магазинов в Ставрополе, а также рассказывает о графике работы рынков и крупных супермаркетов на зимних каникулах.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Фото: администрация Ставрополя

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Фото: администрация Ставрополя

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Фото: администрация Ставрополя

Что касается рынков Ставрополя, то 31 декабря для всех - рабочий день, а 1 января - выходной (Тухачевский рынок откроется 3 числа, а «Техсервис-2000» на улице Ленина - четвертого).

Фото: администрация Ставрополя

Крупные сетевые супермаркеты выходные брать не станут, но свои графики работы в праздничные дни скорректируют.

Фото: администрация Ставрополя

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе и во всем регионе отменили народные гуляния. Причиной стала опасность всплеска заболеваемости COVID-19. Информацию подтвердили в официальных ведомствах.

Массовые мероприятия с ограниченным количеством человек все же планируются, некоторые из них уже сейчас проходят. Так, можно будет посетить концерты, спектакли и новогодние "елки" вместе с детьми.

Напомним, региональные власти отменили действие QR-кодов на время новогодних праздников. Теперь кафе, рестораны и театры могут посещать те, кто не имеет сертификата о вакцинации. Действие временного моратория продлится до 20 января - после этого все вернется в прежний режим.

Это станет серьезной поддержкой для малого и среднего бизнеса. Предприниматели тяжело переносят пандемию, потому что поток клиентов серьезно упал. Однако государство старается благоприятно повлиять на их экономическое положение с помощью субсидирования и прочих мер.

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