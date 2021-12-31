Салют на Новый год 2022 в Ставрополе: видео

Салют можно будет увидеть практически с любой точки города Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Салют на Новый год 2022 в Ставрополе не включен в официальную программу мероприятий, так как все гуляния пришлось отменить из-за эпидемиологической ситуации. Однако в соседнем Железноводске он включен в список праздничных событий. По опыту прошлого года можно сказать, что ставропольцы все равно не останутся без красочных фейерверков.

Обычно они начинают взлетать над Ставрополем сразу после обращение президента к гражданам страны России в ночь с 31 декабря на 1 января. Грандиозный новогодний салют стал доброй традицией для ставропольцев. Его можно наблюдать практически из любой точки краевой столицы.

Ключевыми смотровыми площадками являются площадь Ленина, Владимирская площадь и парк Победы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала полный список магазинов, которые будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь и 1 января. Всего их около 50 в разных районах города. Также отметим, что в 2021-2022 отменили новогодние народные гуляния из-за эпидемиологической ситуации. Информацию уже подтвердили в официальных ведомствах. Но при этом площади и другие людные места не будут перекрывать - любой желающий может отправится на прогулку с компанией.

Региональные власти отменили действие QR-кодов на время новогодних праздников. Теперь кафе, рестораны и театры могут посещать те, кто не имеет сертификата о вакцинации. Действие временного моратория продлится до 20 января - после этого все вернется в прежний режим. Но это не отменяет необходимость соблюдать меры безопасности. В администрации краевой столицы напомнили, что новогодние мероприятия в Ставрополе пройдут с социальной дистанцией и масками.

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