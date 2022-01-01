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Происшествия1 января 2022 11:23

В Ингушетии неизвестные обстреляли дом брата бывшего главы республики

Сейчас на месте инцидента работают правоохранительные органы. К счастью, пострадавших нет
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Правоохранителям не удалось задержать их по горячим следам

Правоохранителям не удалось задержать их по горячим следам

Фото: Василий Вахрин

Инцидент произошел в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии. Там неизвестные обстреляли частный дом замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Как сообщил «КП-Ставрополь» собственный источник, этот дом принадлежит родному брату экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранительные органы. К счастью, пострадавших нет.

По предварительным данным, злоумышленники произвели 8 выстрелов из огнестрельного оружия. Есть вероятность, что подозреваемые могут передвигаться на легковушке. Обстрелявшие дом оперативно скрылись.

Правоохранителям не удалось задержать их по горячим следам. Мотив совершения преступления пока неизвестен.

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