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Общество2 января 2022 11:43

Мошенник шантажирует девушек в Инстаграме от имени главы парламента Чечни Даудова

Уже известно о случаях давления и вымогательства крупных сумм денег через виртуальные платежные системы
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Мошенник пишет пользователям соцсети, старается войти в доверие, выпрашивает фото у доверчивых девушек

Мошенник пишет пользователям соцсети, старается войти в доверие, выпрашивает фото у доверчивых девушек

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чечне на днях неизвестный злоумышленник создал в Инстаграме фейковую страницу спикера чеченского парламента Магомеда Даудова по прозвищу Лорд. Мошенник просит у девушек личные снимки и потом требует денег, угрожая публикацией снимков. Об этом сообщил сам Дуадов на своей странице в сети.

- Мошенник пишет пользователям соцсети, старается войти в доверие, выпрашивает фото у доверчивых девушек, а затем шантажирует своих жертв на деньги. К сожалению, уже известно о случаях давления и вымогательства крупных сумм денег через виртуальные платежные системы, - поделился Магомед Даудов.

Политик напомнил всем что его единственный аккаунт отмечен фирменной галочкой

Политик напомнил всем что его единственный аккаунт отмечен фирменной галочкой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Политик напомнил всем что его единственный аккаунт отмечен фирменной галочкой. На сегодняшний день у Даудова 2,6 млн подписчиков и более 2,5 тыс. публикаций.

- По этому поводу я обратился в специальные службы для принятия соответствующих мер. Мошенник, безусловно, будет найден! Как мы знаем, это дело времени, - подытожил председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ