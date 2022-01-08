Семьи Ставрополя стали в 6 раз чаще получать соцпомощь для ипотеки. Неужели получить ее так просто

Средства выделили из бюджетов трех уровней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году 111 семей из Ставрополя получат социальные выплаты для покупки жилья. Деньги выделили в рамках федеральной программы "Молодая семья", сообщает пресс-служба городской администрации.

Соцпомощь покрывает до 35% стоимости жилья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Показатель оказался почти в семь раз выше прошлогоднего. В 2021 году субсидию получили только 16 семей. И большая часть получателей (а именно - 11) - это многодетные родители. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко заверил, что администрация содействует получателям во всех этапах постановки на учет, получения и реализации социальных выплат.

Неужели получить социальную помощь так просто?

На самом деле, это трудоемкий процесс. Не каждая семья сможет получить помощь. Во-первых, чтобы претендовать на участие в программе, семью должны признать нуждающейся в улучшении жилищных условий. Кроме того, возраст участников программы не может превышать 35 лет. Тем не менее, на соцвыплату претендуют даже неполные семьи.

Соцпомощь могут получить даже семьи без детей и неполные семьи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И во-вторых, социальная выплата не покрывает полную стоимость квартиры. Для семей без детей размер составляет 30% от всей цены, для семей хотя бы с одним ребенком - 35%. Остальное покрывают сами участники программы. Поэтому им надо доказать свою платежеспособность. Так, семья должна обладать "доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты", уточняет администрация Ставрополя.

Всего в городе на программу выделено более 14 млн рублей. Это деньги из бюджетов трех уровней: федерального, краевого и городского.