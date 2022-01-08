В центре Дербента неизвестный пытался убить человека

Пострадавший в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дербенте неизвестный человек чуть не убил местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан.

Стрельба случилась в центре города. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах сообщил, что виновному после пальбы удалось скрыться. Мужчину спасли прохожие, которые оперативно вызвали полицию и медиков. Раненый находится в тяжелом состоянии. Другой собеседник издания уточнил, что инцидент произошел вчера вечером. Днем было принято процессуальное решение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан. Подозреваемый объявлен в розыск.

Личность пострадавшего не раскрывается, причина стрельбы пока не известна. Источник "КП-Ставрополь" предположил, что это мог быть бытовой конфликт.

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