«Снимала венец безбрачия медом и водой»: в Чечне публично отчитали женщин за колдовство

Одна из этих опытных мошенниц успешно перепродавала «заговоренную» воду другим местным женщинам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне продолжается активная охота на «ведьм». Так, новогодние праздники закончились, но некоторые жители республики продолжали верить в волшебство, доверяя решения своих проблем местным «колдуньям». задержали очередную «колдунью».

На этот раз публичному порицанию за оккультизм подверглись две жительницы Чечни.

Одна из этих опытных мошенниц успешно перепродавала «заговоренную» воду.

В карьеру горе-волшебницы вторглись сотрудники отдела МВД по Ножай-Юртовскому району. Полицейские долгое время следили за мошенницей, собирая доказательства ее преступной деятельности. Напомним, что работу по пресечению такой деятельности они уже несколько лет проводят вместе с Центром исламской медицины.

Так, в телесюжете показали кадры, сделанные скрытой камерой. На них – пожилая чеченка раскладывает карты на столе, беседуя с клиенткой за кадром. По словам авторов сюжета, на ролике показана «гадалка Лиза из Хасавюрта», а обратилась к ней за решением бытовых и личных проблем жительница Чечни по имени Асет.

Асет сначала искала лечение для себя. Но, ни гадания на картах, ни заговоренная вода, ни вся эта мистика ее ничем не смутила. После того, как она связалась с гадалкой, женщина призналась, что начала испытывать стресс, тревогу, и не могла все это время понять, что не так.

Дальше – больше: предприимчивая женщина оказалась с коммерческой жилкой, решила перепродавать заговоренную воду. Однако в бизнес Асет вмешались сотрудники отдела МВД по Ножай-Юртовскому району.

Также в отдел МВД по Грозному доставили женщину, занимавшуюся предсказаниями. К волшебнице также обращались девушки, которые хотели «снять венец безбрачия». «Колдунья» пускала в ход не только карты, но также воду и банки меда.

Некоторых клиентов она направляла в Хасавюртовский район Дагестана к известному в тех кругах «целителю Минкаилу». По словам автором сюжета, тем самым, заботливая мать обеспечивала работу сыну Магомеду, который работает таксистом.

Двух местных «гадалок» по традиции отчитал в эфире руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, который в республике считается изгонятелем джиннов.

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