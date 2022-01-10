«Девушки в папахе и без одежды»: в Карачаево-Черкесии пожаловались на полуобнаженных красавиц в Домбае

Постс девушкой в папахе и без одежды набрал более 2,5 тысяч отметок «Нравится»Фото: скриншот видео из Инстаграм Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сеть взорвали снимки полуобнаженных туристок, позирующих в папахе на фоне гор на курорте Домбай. Так, местные жители массово раскритиковали красавиц в открытых купальниках и даже пожаловались на страничку в Инстаграм, которая разместила эти откровенные фотографии.

— Зачем ради прибыли и хайпа продавать свою честь и достоинство. К тому же обидно, что опубликовал это местный паблик, на фоне гор, да еще и с папахой, с символом горца! — написали в комментариях.

Однако популярный пост об этом с девушкой в папахе и без одежды в местном паблике Инстаграма набрал более 2,5 тысяч отметок «Нравится».

Несмотря на такую заинтересованность, некоторые жители Карачаево-Черкесии выступили с тем, что для туристов в гостиницах нужно проводить ликбез и объяснять правила поведения в горах республики.

— Почему приезжая к нам на Кавказ, туристы не учитывают местный менталитет?! Почему наши дети и старшие должны это все видеть?! Почему наши общественные национальные организации не проводят разъяснительные беседы с администрацией отелей, чтобы те в начальном этапе объясняли нормы поведения и нахождения на наших курортах?! —пишут они (орфография и пунктуация автора сохранены).

Нашлись и те, кто не увидел ничего зазорного в фотографиях в купальнике, и просят оставить их на совести самих отдыхающих.

— Как считаете, допустимо ли такое у нас в республике и как с этим бороться, не выходя за рамки закона и человечности? — задаются вопросом местные жители в сети.

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