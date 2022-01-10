"Вышел из-под контроля": что известно о 12-летнем подростке, исчезнувшем на Ставрополье

Ростислава Соловьева чуть не привлекли к уголовной ответственности за кражу

В Ставропольском крае полиция ищет 12-летнего Ростислава Соловьева, который не выходил на связь с семьей с 9 января. Мальчик ушел из дома в станице Георгиевской и до сих пор не вернулся. По информации "КП-Ставрополь", это не первый случай, когда подросток резко исчезал.

- Мальчик живет в неполной семье, в которой пятеро детей. Он второй ребенок, есть старший и младший брат, а также две сестры. Был и еще один ребенок, но он в 2021 году на четвертом месяце жизни скончался из-за сильной температуры, - рассказал источник издания.

Мать Елена растит детей одна, работает на ферме. С 2020 года семья состоит на учете как неблагополучная, с этого же времени и сам Ростислав состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МВД России по Георгиевскому району. Поводом стало то, что ребенок ведет "бродяжнический образ жизни" и неоднократно уходил из дома.

В 2021 году мальчика чуть было не привлекли к уголовной ответственности по статье "Кража".

Фото дома, в котором жил Ростислав Соловьев

Фото дома, в котором жил Ростислав Соловьев

- В январе 2021 года Ростислав похитил велосипед у женщины. Полиция возбудило уголовное дело по заявлению, но когда разобралась, кто украл, закрыла дело - мальчику было 11 лет. Тогда МВД добивалась через суд, чтобы ребенка на месяц поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Примечательно, что в суде и сам мальчик, и его мать соглашались с требованием полиции. Елена говорила, что ребенок "вышел из-под контроля". На помещении в спецучреждение настаивали и педагоги коррекционного класса, в котором учился Ростислав.

Суд поместил ребенка в Центр. Более в криминальной сводке станицы Георгиевской он не появлялся, но с учета его так и не сняли. Собеседники издания также отмечали, что ранее у матери были проблемы с оформлением документов на Ростислава. Из-за чего мальчика в 2018 году хотели поместить в спецучреждение, но суд не разрешил.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

О поиске Ростислава Соловьева объявила пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. В сообщении ведомства сказано, что при себе у ребенка был пакет с вещами.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, сообщите по номерам 8(879-51)5-01-49 либо 02, (102).

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