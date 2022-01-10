Приют «Лучший друг» просит помощи в покупке участка для бездомных кошек и собак Ставрополя

Фото: приют для бездомных животных «Лучший друг»

В Ставрополе жители улицы Воздвиженской, где находится единственный в городе приют для бездомных животных «Лучший друг», написали коллективную жалобу.

- Они говорят, что наш приют им мешает. Мы сами прекрасно понимаем, что жить с приютом этим жильцам некомфортно. Но ведь мы, же не сами сюда приехали с питомцами. Нам этот участок в 2013 году выделила администрация Ставрополя. Мы уже 8 лет просим выделить нам другое место. Однако администрация города выдало нам предписание и ответила, что нет свободной земли для приюта.

Напомним, что в конце декабря 2021 года в администрации Ставрополя прокомментировали этот случай. Там ответили, что муниципалитет вместе с общественниками и учредителями приюта прорабатывает возможные пути решения вопроса.

- Окажем помощь в перевозке, обустройстве, подключении коммуникаций для размещения организации на новом месте. Точно скажу, что ни одно животное не окажется на улице. Сейчас обсуждается вопрос не просто оказания помощи «Лучшему другу», а создания муниципального приюта для бездомных животных. В этом году было обработано и чипировано более 840 животных, на это выделено около 10 млн рублей, - рассказал первый заместитель главы Ставрополя Дмитрий Семенов на брифинге для представителей СМИ.

– У приюта на сегодняшний день единственный шанс выжить – это купить землю и переехать со всеми бездомными нашими кошками и собаками туда. У нас есть время до 1 февраля 2022 года. Мы просим всех жителей города и края нам помочь собрать деньги для строительства нового дома для «Лучшего друга». Нам удалось найти участок, чтобы вместить всех питомцев, но только стоит он 13,5 миллионов рублей. У нас, конечно, нет таких денег, - рассказала корреспонденту «КП-Ставрополь» руководитель приюта для бездомных животных «Лучший друг» Валентина кот.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в краевом центре может навсегда исчезнуть приют для бездомных животных. 500 собак и 100 кошек в одночасье снова станут бродягами, обреченными на верную скорую смерть зимой.

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