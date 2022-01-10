Поиски 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома на Ставрополье, завершены

Ростислава С. чуть не привлекли к уголовной ответственности за кражу

В Ставропольском крае 10 января завершились поиски 12-летнего мальчика Ростислава С. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Ребенок вышел из дома 9 января и на ночевку не вернулся. Его мать Елена подняла тревогу и обнаружила, что вещи мальчика пропали. Собеседник издания рассказал, что через сутки его целым и здоровым нашла проезжавшая мимо женщина. Она узнала мальчика по фотографиям в медиа, сообщила о находке в полицию. Сейчас ребенка везут в Георгиевск, чтобы разобраться, где он был и почему ушел из дома.

По одной из версий источника "КП-Ставрополь", причиной могли стать сложные отношения внутри семьи. Ростислав уже не первый раз исчезал для домочадцев.

- Мальчик живет в неполной семье, в которой пятеро детей. Он второй ребенок, есть старший и младший брат, а также две сестры. Был и еще один ребенок, но он в 2021 году на четвертом месяце жизни скончался из-за сильной температуры, - рассказывал собеседник издания, отмечая, что семья Ростислава состоит на учете как неблагополучная.

Фото дома, в котором жил Ростислав Соловьев

Фото дома, в котором жил Ростислав Соловьев

Сам подросток стоит на учете в полиции за то, что ведет "бродяжнический образ жизни" и неоднократно уходил из дома. Кроме того, в 2021 году его чуть не привлекли к уголовной ответственности за кражу велосипеда у женщины. После того, как виновного установили, дело закрыли, но через суд полиция добилась, чтобы Ростислав 30 дней провел в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Примечательно другое - это решение поддержали и ребенок, и его мать. В суде Елена заявила, что мальчик "вышел из-под контроля". С этим мнением соглашались также педагоги школы, где учится Ростислав. После пребывания в учреждении ребенок исчез из криминальных сводок родной станицы, но с учета его не сняли.

Известно также, что Елена растит пятерых детей одна, без сожителя. Работает на ферме.

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