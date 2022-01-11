Обнимающему дворняг школьнику из Грозного подарили велосипед

Доброта школьника стала примером для многих взрослых. Фото: стоп-кадр видео.

«Покормить, обнять и расчесать» - вот о чем думает грозненский школьник Ибрагим Тагиров, когда встречает на улице дворнягу.

О мальчике с добрым сердцем общественность узнала после того, как в соцсетях появилась видеозапись, на которой Ибрагим обнимает и гладит двух бездомных псов. Ролик, снятый прохожим, быстро разлетелся по Сети и собрал сотни одобрительных комментариев. Доброту мальчугана оценили и власти чеченской столицы.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров поручил найти школьника и вручить ему подарок за его доброту. Так Ибрагим Тагиров стал обладателем скоростного велосипеда.

- Это видео дает нам понять, что отношение к бездомным животным должно быть такое же адекватное и гуманное, как и к домашним питомцам. Это касается не только детей, но и нас - взрослых, - сказал заместитель мэра Грозного Игорь Панасенко, вручив подарок Ибрагиму.

Сам мальчик считает, что собаки никого не обижают и нуждаются в нашей любви.

- Их нужно любить так, как и они нас любят, - говорит мальчик. - Животные - наши самые лучшие друзья!

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