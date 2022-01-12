Отставка главы Минвод Сергея Перцева: скандальный мэр сложил полномочия из-за здоровья

Сергей Перцев. Фото: пресс-служба Минераловодского городского округа

Произошла отставка главы Минвод Сергея Перцева. Об этом стало известно 12 января 2022 года. По предварительным данным, решение об отставке он принял самостоятельно. Причиной стало ухудшение состояния здоровья.

- Решение это досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно, - рассказал Перцев.

Сейчас совет думы округа обсуждает вопрос о снятии полномочий с известного чиновника. В администрации округа подтвердили информацию и пояснили, что исполняющим обязанности главы муниципалитета стал первый заместитель Перцева Дмитрий Городний.

Напомним, Сергей Перцев был замешан в коррупционном скандале: Перцев неверно указал в декларации о доходах процентную ставку по займу в 20 миллионов рублей, а также устроил на должность управделами сестру своей жены, создав конфликт интересов. Это было в 2017 году, судебное разбирательство длилось несколько лет.

Примечательно, что тогда его так и не лишили поста главы администрации. Ни один из 37 депутатов Минвод не проголосовали против Перцева, и он остался на своем месте. Но позже он сложил полномочия "по своему желанию". После он снова стал главой Минераловодского городского округа.

Сергей Перцев закончил Кубанский филиал Московского экстерного гуманитарного университета по специальности "Юриспруденция" и после стал работать по профессии. Он прошел долгий путь до руководящих должностей, а с ноября 2006 года поступил на муниципальную службу на должность управляющего делами Думы города Пятигорска.

В октябре 2010 года он стал заместителем главы города Пятигорска. Впервые главой Минераловодского округа стал в 2014 году.

"КП-Северный Кавказ" писала в 2019 году, что Перцев планировал сделать во время своего очередного чиновничьего срока.

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