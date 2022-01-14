В Ставрополе открылся офис IT-компании «Такском»

Фото: ООО «Такском»

IT-компания «Такском» открыла офис в Ставрополе и предлагает бизнесу услуги и сервисы для отчётности, электронного документооборота, бухгалтерии и торговли

Теперь организации и индивидуальные предприниматели Ставропольского края могут обратиться напрямую в представительство компании «Такском» регионе: получить предпродажную консультацию и техническую помощь, выбрать интересующие их сервисы и услуги.

- Такском более 20-ти лет разрабатывает и внедряет сервисы для ЭДО с госорганами и контрагентами, — рассказывает руководитель офиса компании «Такском» в Ставрополе Александр Сивакозов. — Наша компания также является удостоверяющим центром и готова оказать бизнесу помощь в получении сертификатов электронных подписей. Как один из крупнейших операторов фискальных данных в России мы предоставляем предпринимателям услуги по передаче чеков с онлайн-касс в ФНС. А в интернет-магазине «Такском» бизнес сможет приобрести ККТ, фискальные накопители, терминалы эквайринга, оборудование для маркировки и другую технику, необходимую для торговли.

В августе 2021 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ставропольского края на 2022-2024 годы. Ее целью является внедрение цифровых технологий и платформенных решений в отраслях экономики. Для ее достижения к 2024 году была поставлена задача увеличить объём данных в цифровом виде и количество цифровых инструментов, использующих эти данные. В частности, Правительство Ставропольского края планирует активно развивать электронный документооборот между государственными органами и хозяйствующими субъектами региона.

- Такском предоставляет линейку IT-решений для ЭДО с госорганами. Сервисы компании помогут бизнесу снизить трудовые, временные и материальные затраты, связанные с организацией делопроизводства и документооборота. В нашем офисе в Ставрополе предприниматели смогут выбрать подходящее для них решение и выгодный тариф, получить консультацию от специалистов и помощь с настройкой рабочего места. - пояснил коммерческий директор офиса компании «Такском» в Ставрополе Роман Чернов.

Помимо активного развития ЭДО между госорганами и организациями, государство также активно способствует внедрению ЭДО в сфере B2B. Так, в конце 2020 года Президиумом Правительственной комиссии была утверждена Концепция развития ЭДО, в которой была поставлена цель перевести к 2024 году в электронную форму 95 % выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-фактур. Это значит, что бизнесу, даже малому и среднему, пора задуматься о внедрении ЭДО со своими контрагентами. Этому же способствует внедрение маркировки и прослеживаемости.

«Такском» поможет организациям перейти на ЭДО со своими контрагентами. Все решения компании для ЭДО поддерживают работу с системой маркировки товаров. Организации и ИП, реализующие маркируемые товары, смогут быстро и удобно обмениваться электронными УПД и счетами-фактурами при передаче товара со своими поставщиками и клиентами, при этом коды маркировки из документов будут поступать в «Честный ЗНАК».

- Для работы с системой маркировки мы предлагаем бизнесу не только сервисы для ЭДО, но и услуги ОФД для отправки чеков в ФНС, а кодов маркировки в «Честный ЗНАК», оборудование для маркировки (принтеры этикеток, сканеры штрихкодов DataMatrix). Предприниматели смогут заказать в нашем офисе услуги по регистрации своей фирмы в «Честном ЗНАКЕ», заказу марок и печати кодов. Наши специалисты помогут с диагностикой и ремонтом онлайн-кассы, её настройкой, регистрацией и перерегистрацией в ФНС, заменой фискального накопителя. — комментирует Александр Сивакозов.

Отметим, что юридически значимый обмен электронными документами невозможен без их заверения электронными подписями. В мае 2021 года компания «Такском» первой в России получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам. Филиал компании «Такском» в Ставрополе готов оказать бизнесу помощь в получении электронной подписи и приобретении носителей для ЭЦП, полученной в УЦ ФНС России.

Еще одна категория бизнеса, которой сможет помочь новый филиал «Такском» — это организации, реализующие товары и оказывающие услуги потребителям, которые согласно 54-ФЗ должны использовать онлайн-кассу и отправлять кассовые чеки в ФНС. ОФД «Такском» возьмет на себя передачу чеков в ФНС, а кодов маркировки — в «Честный ЗНАК».

Таким образом, в офисе компании «Такском» в Ставрополе бизнес сможет приобрести все необходимые сервисы и услуги для цифровизации своих бизнес-процессов:

- Помощь в получении электронных подписей, носители ключевой информации (токены) для записи ЭП.

- Сервисы для электронной отчётности в госорганы.

- Сервисы для электронного документооборота с контрагентами.

- Услуги оператора фискальных данных.

- Технику для маркировки и торговли, услуги по её настройке, диагностике и ремонту.

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