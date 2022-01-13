Ставропольской реке угрожает экологическая катастрофа из-за плотины из пластиковых бутылок

Речная свалка находится между поселком Шведино и городом Светлоград. Фото: стоп-кадр видео

Ставропольский фотограф Алексей Черняев поделился в социальных сетях видеороликом, на котором можно увидеть огромную дамбу из пластиковых бутылок и мусора. Берег текущей между поселком Шведино и городом Светлоград реки Калаус подмыло, корни дерева обнажились и тополь рухнул прямо в воду, перекрыв течение наполовину. Пластиковые бутылки, пенопласт и другой мусор заполонил русло.

Фото: Instagram страница Алексея Черняева

- Плотина просто огромная, - комментирует Алексей и делает фото на берегу реки, чтобы показать весь масштаб загрязнения.

Все то, что может плыть по течению реки - легкий пластиковый мусор - все остановилось. Но отходы постоянно прибывают, а плотина продолжает сдерживать массы, тем самым создавая еще большую дамбу.

Фото: Instagram страница Алексея Черняева

- Запах тут, конечно... - делится автор ролика. - Пока еще прохладно, дышать более-менее можно, а вот летом тут будет вонь. Это надо обязательно надо все вычищать и убирать.

Но ведь неприятный запах, это только одна часть всех возможных проблем, с которыми могут столкнуться местные жители, если оставить ситуацию без внимания.

Фото: Instagram страница Алексея Черняева

«КП-Северный Кавказ» получила официальный комментарий от местных властей.

- Специалисты краевого министерства природы совместно с нашими представителями выехали на место, - уточнили в пресс-службе администрации Петровского городского округа Ставропольского края. - Принято решение об извлечении плавучего мусора из русла реки Калаус силами регионального аварийно-спасательного формирования округа и оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для дальнейшей переработки.

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