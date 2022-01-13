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Здоровье13 января 2022 15:55

Говорит с трудом: женщина пережила 100% поражение легких и выписывается домой в Дагестане

Пациентка провела в реанимации 2 месяца
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Фото: Городская клиническая больница Махачкалы

Фото: Городская клиническая больница Махачкалы

Заразившаяся коронавирусом женщина из Дагестана пережила 100% поражение легких и уже выписывается домой. Этот случай произошел в Городской клинической больнице Махачкалы, чьи врачи рассказали о пациентке и записали с ней короткое видео перед тем, как проводить из палаты после окончательного выздоровления.

- Пациентка Расулова поступила к нам 4 ноября с 30% поражением легких. В первые же дни у нее ухудшилось состояние, и мы перевели ее в реанимацию. Постепенно у нее наросло КТ до 100%. Почти месяц была в реанимации. На сегодняшний день с положительной динамикой, хорошими КТ и анализами пациентка выписывается домой, - рассказывает врач.

Всего в больнице женщина провела 2 месяца, и сейчас она говорит еще с большим трудом, задыхаясь и делая длинные паузы.

- Большое спасибо врачам, медсестрам, санитаркам - всем, очень доброжелательно относятся, - сказала женщина перед камерой, лежа на больничной койке.

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