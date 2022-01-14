Хабиба Нурмагомедова с положительным тестом на коронавирус изолировали в Сингапуре

Новость объявили представители турнира One Championship Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов заболел коронавирусом. Новость о положительном результате теста бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата объявили в прямом эфире на ютуб-канале турнира One Championship.

Нурмагомедов сейчас живет в гостинице Сингапура, где его изолировали от контакта с другими. В Сингапуре должен был пройти турнир One Championship, на котором Хабиб хотел поддержать своего подопечного — 27-летнего Сайгида Изагахмаева. На счету бойца 19 побед и два проигрыша.

Напомним, свою карьеру Нурмагомедов завершил осенью 2020 года после 29-го успешного поединка. Последним противником Хабиба стал Джастин Гейджи, которого Нурмагомедов одолел досрочно, применив удушающий прием. Вскоре на встрече с молодежью в Дербенте (Дагестан) экс-чемпион признался, что собирается закончить обучение в РЭУ имени Плеханова и заниматься животноводством, отметив что у него уже есть «бычки на откорме».

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