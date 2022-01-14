Министр из КЧР, нарушивший подписку о невыезде из-за работы, ответит за пособничество в мошенничестве

Хизир Борануков

В Промышленный районный суд Ставрополя поступило уголовное дело министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. Его обвиняют в пособничестве в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.

В 2019 году Боранукова уволили со скандалом из "Газпром газораспределение Ставрополь", где он был начальником управления капитального строительства. Правоохранительные органы установили, что мужчина причастен к подготовке ложных отчетов по ремонту здания организации. Он посредничал в предоставлении неверных данных. На Боранукова завели уголовное дело, его отправили под подписку о невыезде из Ставропольского края, где он был прописан.

Через два года, осенью 2021 года, Бонарукова пригласили работать в Карачаево-Черкесию на пост главы министерства промышленности, энергетики и транспорта. Начальство мужчины не смутило, что тот под следствием и, по идее, не может появляться в республике. Потому что новоявленный министр, нарушая подписку о невыезде, приезжал в Черкесск. Вот одна из фотографий, сделанных на собрании кабмина правительства КЧР.

Фото с заседания кабмина и главы КЧР. Дата - 12.10.2021

Бонарукова задержали. Выяснилось, что тот нарушал подписку о невыезде в течение месяца. Мужчину не останавливали на посту, потому что передвигался он на служебной машине.

Министра арестовали, затем уволили. Теперь ему придется ответить перед судом за пособничество в мошенничестве.

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