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Спорт15 января 2022 11:45

Российский теннисист Карацев выиграл турнир в Сиднее с призовым фондом 521 тысяча долларов

Аслан переиграл экс-первую ракетку мира Энди Маррея
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Теннисист Карацев успешно выступил и на летних Олимпийских играх-2021 в Токио

Теннисист Карацев успешно выступил и на летних Олимпийских играх-2021 в Токио

Фото: REUTERS

Россиянин Аслан Карацев переиграл британского профессионального теннисиста и бывшую первую ракетку мира Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3 на турнире Sydney Tennis Classic с призовым фондом 521 тысяча долларов.

Это был финал турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который прошел в Сиднее. Карацев завоевал первый российский титул в сезоне. Матч с Марреем длился полтора часа.

Sydney Tennis Classic проводился с 10 по 15 января накануне Australian Open, где призовой фонд уже составляет 50 млн долларов (!).

Кстати, в прошлом году именно здесь, в Австралии, Аслан Карацев - теннисист из Владикавказа, прославился на весь мир. Почти никому не известный игрок со 114-м местом в рейтинге впервые в карьере пробился в основу турнира «Большого шлема» и дошел на Australian Open–2021 до полуфинала! Сегодня Аслан уже в 20-ке рейтинга. А тогда дебютант встретился с первой ракеткой мира Джоковичем.

Уже в Сиднее перед финалом россиянин объяснил, что ему везет в Австралии, наверное, из-за того, что там ему очень нравится ввиду теплого климата и приятной атмосферы.

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Спорт: ТЕННИС