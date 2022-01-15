В Ставропольском крае на Крещение Господне ежегодное собираются тысячи местных жителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вопрос, будут ли крещенские купания в Ставрополе в 2022, волнует жителей региона, поскольку год назад их запретили местные власти из-за непростой эпидемиологической обстановки в регионе.

В прошлом году список мест, разрешенных для крещенских купаний, был утвержден 15 января. Спасатели уже приготовились к ночному дежурству у трех купелей - родников «Корыта» в Мамайском лесу, источника преподобного Серафима Саровского и на Холодных родниках в Таманском лесу. Ожидалось, что нырнуть в ледяную воду решатся около 40 тысяч человек.

Но из-за пандемии коронавируса в Ставропольской митрополии заявили, что массовые купания отменяются, но праздничные богослужения с чином освящения воды во всех храмах сохраняются.

В этом году глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион вновь посоветовал верующим отказаться от крещенских купаний.

— Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Поэтому если этого можно избежать, то лучше так и сделать — вирус никуда от нас не ушел, — призвал священнослужитель в прямом эфире программы «Церковь и мир».

Митрополит Иларион также попросил верующих направить все силы на укрепление иммунитета и призвал вакцинироваться тех, кто это еще не сделал, так как специалисты предупреждают о новом возможном всплеске заболеваемости COVID-19.

На Ставрополье эпидситуация уже осложнилась. Если в последнюю неделю декабря количество заболевших сократилось с 450 до 250-320 в сутки, а в первых числах января - до 180, то с 10 числа эта цифра стала расти, достигнув к выходным 428. 15 января край вошел в десятку регионов по числу заболевших в сутки. К тому же, в крае уже зафиксированы первые случаи омикрон-штамма коронавируса.

Так что вопрос с крещенскими купаниями в Ставропольском крае остается открытым. В Ставропольской и Невинномысской епархии обещали дать окончательный ответ в понедельник, 17 января 2022 года.