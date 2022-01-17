Шарпея, чей хозяин умер от коронавируса, спасли от усыпления

Соня очень любит поесть, поэтому редко выходит из кухни, и поиграть, за что ее любят дети

Семья из Беларуси спасла от усыпления шарпея в Северной Осетии, чей хозяин умер от коронавируса. Светлане и Сергею Шандриковым из Витебска чуть за пятьдесят, и совсем недавно - 1 ноября прошлого года, неожиданно для них умер любимчик той же породы. Супруги говорят, что тяжело пережили потерю и вспоминают умершего друга и сейчас. Надо сказать, что шарпеев в семье Шандриковых было несколько. Сергей и Светлана уверены, что нет собаки лучше.

Сергей Шандриков с Соней. Фото: личный архив семьи

О существовании Сони (так зовут спасенного ими шарпея из Владикавказа) Шандриковы узнали из социальных сетей. На российских сайтах Светлана смотрела объявления с такими собаками. В разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» женщина объяснила, что у них в Беларуси мало кто занимается этой породой, а у нас в России шарпеев много.

Соня на передержке у волонтеров в Москве. Фото: sharpei_help

- В Москве есть группа помощи шарпеям. Я на них подписана и видела новости про девочку шарпея, которую спасли волонтеры из Владикавказа и отправили в Москву. В Северной Осетии у собаки умер хозяин от коронавируса. Родственники сказали, что собаку усыпят. Девочки из Владикавказа вывезли ее. И стали пристраивать. К огромной нашей радости волонтеры из Москвы разрешили нам забрать ее, - делится Светлана с «Комсомолкой».

Фото: sharpei_help

Соней собаку назвали общественницы в Москве. Там же ее привили и оформили для нее все документы.

- Я забрала Соню перед самым Новым годом - 28 декабря. Сама за ней ездила в Москву, - говорит собеседница. - Соня у нас уже обжилась. Как будто была все время. Она очень добрая и ласковая. У нас двое внуков - она их обожает. Мы ходили к врачу, и нам сказали, что собаке не больше 2 лет. Хотим сказать большое спасибо всем, кто участвовал в ее спасении.

Светлана с Соней. Фото: личный архив семьи Шандриковых

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что стало с породистой собакой, поразившей страну преображением из «облезлого скелета в львицу»

«КП» рассказывает, чем закончилась невероятная история алабая по кличке Альмира (подробности)