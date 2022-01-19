Женщина, заказавшая убийство мужа из Чечни из-за любовника в Германии, просит выпустить ее из тюрьмы

Заире Д.* осталось сидеть меньше 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольский краевой суд отказался выпускать жительницу Чечни, которая заказала убийство своего мужа. Женщина хотела улететь в Германию за своей мечтой, но теперь отбывает срок в Советском районе края. Подробности дела и прошения о замене наказания читайте в материале "КП-Ставрополь".

ТРЕТИЙ НОВЫЙ МУЖ

Заира Д.* вышла замуж во второй раз в 2002 году. Первый ее брак закончился смертью супруга, от этого мужчины у нее остались две дочки. Второй муж Ибрагим* был старше на 23 года, но за десять лет у них родился сын

Семья была далеко не богатой, но на скромную жизнь хватало. Ибрагим занимался подсобным хозяйством в Гудермесском районе, Заира устроила частный детский сад в доме и держала корову. В сентябре 2013 года у женщины заподозрили рак груди, и она уехала в Германию на обследование. С ней поехал сын. Должен был еще и глава семьи, но в последний момент он отказался, потому что заболел его пожилой отец.

- Первые два месяца в Германии были самые трудные. Я не знала языка, никто не помогал, семья испытывала нужду, - рассказывала Заира судье. - Из-за этого всего я не могла проходить обследование. Я обиделась на мужа. Первое время старалась не показывать своего недовольства и даже поддерживала наши отношения как мужчины и женщины: присылала непристойные фотографии, которые он просил. Но в итоге мы поругались, и Ибрагим сказал, что мы разводимся.

Проблемы Заиры закончились, когда она встретила Виталия. Выходец из Казахстана, отец - чеченец, религиозное имя - Висхан. Он помогал ей, обеспечивал всем необходимым и сопровождал в клинику. Немец признался россиянке в любви и предложил выйти за него замуж. Женщина согласилась, потому что с Виталием у нее началась бы легкая жизнь. Так, со слов Заиры, суженный обещал отвести ее на медовый месяц в Хорватию и хотел, чтобы она занималась только семьей - никакой работы. Чтобы развестись с мужем, россиянка вернулась в Чечню.

НЕ ДАЛ РАЗВОД

- Муж, хоть и говорил о расставании, отказался давать развод. Мы долго спорили, ссорились. Он угрожал мне, что родня не простит мне второго развода и он постарается это устроить. Говорил, что покажет фотографии, которые я присылала ему. Я решила бежать в Германию без развода, но меня останавливали дети. Незадолго до моего отъезда Ибрагима упрекнули в том, что его сестра до брака вступила в связь. И он всерьез хотел ее убить. Меня пугало, что такое может произойти с моими детьми. С весны 2014 года я начала оформлять визы на себя и сына. И на время переехала к родственникам.

10 апреля 2014 года дом, где жили Ибрагим и Заира, загорелся. Спасатели нашли тело мужчины в спальне. Позже экспертиза установила, что он погиб незадолго до пожара от множественных ударов по голове. В первую очередь подозрения пали на жену, которая втайне вывезла из дома все вещи и документы детей.

- Пока Заиру Д. еще не задержали, она рассказала о заказном убийстве своей родственнице. Та - другой родственнице, третьей, четвертой. В итоге об убийстве узнала вся семья. Чтобы не было поводов для кровной мести, родня женщины пошла к родне погибшего и помирилась с ними по национальным обычаям. На тот момент Заира уже давала признательные показания, - рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Незадолго до происшествия Заира связалась со знакомым Расулом*. За убийство мужа предложила 400 тысяч рублей сразу и еще 1 млн рублей уже после преступления. Вечером 9 апреля мужчина вместе с сыном приехал к Ибрагиму, чтобы обсудить хозяйственные проблемы. Ночью он вернулся уже один и с молотком.

- Заира предупредила Расула, что ее муж спит с топором под подушкой. Прокравшись в спальню, киллер вынул орудие из-под головы жертвы, ударил сначала молотком и уже обухом топора добавил. От множественных травм головы Ибрагим умер. Затем Расул поджег труп, обмотав его покрывалами. А орудия убийства выкинул в туалет дома.

В суде обвиняемые, несмотря на признание вины, все отрицали. В сентябре 2015 года Верховный суд Чечни приговорил исполнителя к 18 годам строгого режима, а заказчицу - к 16 годам общего режима.

НЕ ХВАТАЕТ ОБЩЕНИЯ

В конце 2021 года Заура попросила заменить ей срок в тюрьме принудительными работами на родине. В заявлении она говорила, что исправилась, работала наравне со всеми и отучилась на повара. А те замечания от администрации колонии - это все из-за нехватки общения с родней.

Заключенная с 2019 года состоит на учете как "склонная к суициду и поджогам". За свое поведение она получила 15 взысканий, в том числе - семь водворений в ШИЗО. Кроме того, женщина медленно отдает свой штраф в 6 тысяч рублей. За несколько лет она заплатила чуть больше тысячи.

- Адвокат пытался оправдать нарушения тем, что они были эпизодическими и что в последние несколько лет его доверить получила восемь поощрений. Но Советский районный суд счел этого недостаточным, чтобы изменить наказание. Краевой суд, куда поступила жалоба на решение, не изменил ничего. Заура так и осталась в колонии, - сообщил источник "КП-Ставрополь".

*имена изменены