«Амбассадор обществознания»: Стобалльница из КБР раскрыла секрет своего успеха

Стобалльница из КБР помогает школьникам сдать ЕГЭ. Фото: страница Азизы в соцсетях.

Студентка из Кабардино-Балкарии запустила бесплатную платформу по подготовке старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию. Воспользоваться сервисом может каждый. По словам создательницы приложения, на высокие баллы по предмету теперь могут рассчитывать даже те, кто только приступил к подготовке.

- Мы сняли 84 урока, к каждому уроку есть рабочая тетрадь, конспект, тест и 84 ролика с разбором тестов. Всего 420 материалов, - поясняет стобалльница.

В 2019 году девушка сдала экзамен на 100 баллов. К госэкзамену по обществознанию Азиза готовилась самостоятельно, а поступив в вуз на бюджет, решила помочь землякам с подготовкой.

- Я была уверена, что на 100 баллов точно не сдам, ну камон, это же я. Тем более, в школе училась посредственно. Отличницей была только в 1,2, 9, 11 классе. В 11 классе я забила на все остальные предметы и готовилась только к ЕГЭ, - рассказывает о себе Азиза на своей странице в социальных сетях.

Сейчас Азиза учится на третьем курсе юридического факультета. Девушка говорит, что главной ее целью - было поступление на бюджет.

- Я понимала, что на коммерческое обучение придется потратить миллионы, а родителей обременять не хотелось, - делится девушка. - В основном готовилась самостоятельно, но результата не было. Летом сильно заболела и на протяжении трех месяцев ничего не делала. Полноценно готовилась с начала 11 класса.

Азиза набрала 290 баллов и могла бы подать документы в столичный вуз, но по веским причинам осталась в родной республике.

Старшеклассники готовятся к ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желание помогать выпускникам у стобалльницы появилось еще в 11 классе.

- В 11 классе я подумала, если сдам ЕГЭ по обществу на 95+, то попробую, - рассказала Азиза.

Почти два года девушка онлайн помогала школьникам с подготовкой к экзамену. Позже родилась идея систематизировать уроки. Так родилось удобное приложение, которое может стать для выпускников серьезным подспорьем при подготовке к ЕГЭ.

Кстати, на своей странице в соцсетях Азиза уже рассказала о главных изменениях, с которыми столкнутся школьники при сдаче ЕГЭ по обществознанию в 2022 году.

- Скажу честно, вариант 2022 года изменился глобально, - сообщает стобалльница.

Студентка юрфака обозначила плюсы и минусы внесенных изменений. Из минусов, по ее словам, в 2022 году на экзамен отводится на один час меньше времени, а за неверные дополнительные пункты будут снижать баллы. Главный плюс - отмена мини-сочинения.

- Отменили мини-сочинение, если вы не любитель писать эссе, ликуйте! - пишет Азиза. - Добавили больше заданий на рассуждение, теперь уж точно зубрежка не поможет, только понимание материала приведёт к высоким баллам.

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