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Здоровье19 января 2022 8:11

Отмена QR-кодов в Ставропольском крае 2022: губернатор сделал заявление

Мораторий на использование QR-кодов на Ставрополье продлили до 1 февраля
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Вопрос действия моратория зависел от сокращения свободных ковид-коек

Вопрос действия моратория зависел от сокращения свободных ковид-коек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заявление об отмене QR-кодов сделал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он сообщил в официальном инстаграм-аккаунте, что мораторий на использование QR-кодов, который должен был закончится 20 января, продлили до 1 февраля.

- Создан резерв лекарственных препаратов, решен вопрос с поставками кислорода, подготовлен запас средств индивидуальной защиты. В связи с этим приняли решение продлить до 1 февраля введенный в прошлом месяце мораторий на использование QR-кодов, - заявил Владимиров.

Действительно, в регионе расширяют коечный фонд еще на 1,5 тысячи мест, направили 200 миллионов рублей на дополнительные закупки лекарств от коронавируса. На настоящий момент свободными остаются 28% ковид-коек из 3,4 тысячи развернутых.

Однако количество зараженных коронавирусом бьет все рекорды за историю пандемии: к утру 19 января медики зафиксировали 621 новый случай коронавирусной инфекции. Причем регион ставит антирекорды второй день подряд - на 18 января было 547 инфицированных.

Во время пресс-конференции 13 января Владимиров называл главное условие возвращения системы кодов:

- QR-коды не будут возвращать на Ставрополье пока не будет кратного роста занятых ковид-коек.

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