Загонял машину пьяным в гараж: за что главу района Ставрополя лишили водительских прав

Александр Красношлык. Фото: администрация Ставрополя

Главу Промышленного района Ставрополя Александра Красношлыка лишили водительских прав за пьяное вождение. Об этом сообщил ряд региональных СМИ. Источники "КП-Ставрополь" подтвердили информацию и рассказали, как инспекторы поймали нетрезвого чиновника за рулем джипа.

Инцидент случился 18 ноября 2021 года, после 22 часов.

- Во время патрулирования инспекторы увидели, как едет джип, а за ним - такси. Они предположили, что настоящий владелец машины воспользовался услугой трезвого водителя и едет в такси. Автомобили заехали во двор, и тот, кто был в такси, сел за руль, чтобы загнать машину в гараж. Инспекторы решили проверить гражданина, - пояснил собеседник издания.

Водителем оказался Красношлык. От мужчины пахло спиртом и говорил он невнятно, из-за чего сотрудники ГИБДД решили проверить его на опьянение. Алкотектор показал, что чиновник пьян. Чтобы получить точные данные, инспекторы предложили Красношлыку проехать с ними в наркодиспансер, но он отказался и согласился с данными. Машину забрали на штрафстоянку.

Мировой суд постановил лишить главу Промышленного района Ставрополя водительских прав на 1,5 года и оштрафовать на 30 тысяч рублей. На заседание Красношлык не явился и согласился по телефону, чтобы дело рассмотрели без него. Адвокат пытался апеллировать тем, что на видео, которые представили УГИБДД по Ставропольском крае, нет устного подтверждения Красношлыком того, что он был за рулем. На вопрос он отвечает: "Наверное".

Сейчас глава района отстранен от управления машиной. Приговор суда еще не вступил в силу. Чиновник решил обжаловать решение в районном суде.