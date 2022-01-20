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Общество20 января 2022 9:00

На Ставрополье 20 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Количество выявляемых за день случаев передачи заболевания снова выросло
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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В Ставрополе за сутки диагноз подтвердился еще у 265 человек

В Ставрополе за сутки диагноз подтвердился еще у 265 человек

Фото: Эдуард Абрамов

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 680 человек. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. За вчерашний день победить болезнь смогли 932 человека.

Также за сутки скончались 12 пациентов. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 6334.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером вновь оказался краевой центр.

Так, в Ставрополе за сутки диагноз подтвердился еще у 265 человек. В Благодарненском районе заболело 59, в Левокумском районе -40, в Нефтекумском -30, в Кисловодске – 28, в Петровском округе -26, в Ипатовском -24, в Александровском -22, в Шпаковском округе -21, в Советском округе -20.

- Все заметнее становится влияние штамма «омикрон». Количество выявляемых за день случаев передачи заболевания снова выросло. При этом болезнь реже протекает в тяжелой форме, - прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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