Прогрессивная офтальмология на Северном Кавказе: технология ReLEx SMILE в 3Z третий год

Общую диагностику можно пройти в 10 диагностических центрах 3Z. Фото: 3z.ru

Сегодня, в стремительном ритме жизни, хорошо видеть стало не просто мечтой, но и необходимостью, а также реальной возможностью. Все благодаря эффективным технологиям лазерной коррекции зрения. Но мало поставить высокотехнологичный лазер в операционной, нужно обладать высоким профессионализмом и уметь с этим лазером эффективно обращаться. А это уже вопрос опыта. Пациентам Северного Кавказа повезло: в Ессентуках есть офтальмологическая клиника 3Z, где и технологии щадящие, и врачи с экспертизой.

Залина Лепшокова из Усть-Джегуты почти не колебалась перед коррекцией зрения, но к выбору клиники подошла очень лично: «Принятие решения о лазерной коррекции было недолгим. Как только я услышала от друзей про такую возможность, сразу обратилась в клинику, которую порекомендовали знакомые».

В клинике работают только опытные и высококвалифицированные офтальмохирурги. Фото: 3z.ru

Одной из самых щадящих технологий коррекции зрения на сегодняшний день считается ReLEx SMILE. Это микроинвазивная фемтосекундная технология коррекции близорукости и астигматизма. Всего 24 секунды лазер воздействует на роговицу одного глаза, а сама процедура длится около 15 минут. Во время процедуры каркасные свойства роговицы сохраняются максимально, а восстановительный период – минимальный. Вернуться к привычному образу жизни в большинстве случаев можно уже на следующий день после процедуры. Работать за компьютером, управлять автомобилем и даже заниматься фитнесом – можно. Кроме того, после этой операции пациентам разрешается заниматься контактными видами спорта – такими, как бокс, борьба, очень распространенными на Кавказе.

Залина очень рада тому, что имела возможность выбрать методику коррекции зрения. ReLEx SMILE показался ей более усовершенствованным и менее травматичным методом после того, как офальмохирург подробно рассказал обо всех возможных в случае Залины вариантах: «Операция была безболезненная, не было никакого дискомфорта. Я, конечно, ожидала, что зрение улучшится, но не думала, что оно будет настолько хорошим. Я стала больше замечать вокруг».

SMILE стал пятым методом коррекции зрения, доступным пациентам нашей клиники в Ессентуках. Уже третий год самые опытные и квалифицированные офтальмохирурги 3Z проводят операции по этой технологии на Кавказе. Получение сертификата от компании-производителя лазера – обязательное условия для допуска к работе с ReLEx SMILE. Врач при этом проходит специальное обучение и сдает квалификационные экзамены.

Помимо повышения квалификации у официальных производителей оборудования, наши хирурги регулярно проходят внутренние программы обучения и обмена опытом, а также посещают конференции с международным участием.

С конца 2021 года Александр Александрович Бойко заместитель медицинского директора по хирургии, офтальмохирург из клиники 3Z Краснодар с 33-летним опытом работы, на регулярной основе начал приезжать в клинику 3Z Ессентуки для проведения процедур коррекции зрения методом ReLEx SMILE и консультирования пациентов. Во время посещения клиники Александр Александрович также будет проводить встречи по обмену опытом с коллегами. У нас собственный штат опытных врачей, работающих 100% в структуре 3Z без каких-либо совмещений. Мы подбираем команду, которая будет нацелена на развитие, будет разделять наши ценности и наше отношение к пациентам.

Группа компаний 3Z – это федеральная сеть офтальмологических центров, представленная в 9 регионах России. На рынке медицинских услуг мы уже более 18 лет, и опыт наших врачей насчитывает десятки тысяч операций. Только в ессентукской клинике за 8 лет существования выполнено более 61 000 хирургических вмешательств.

Процедура длится около 15 минут. Фото: 3z.ru

Студентка Анжелика Акопян приехала в 3Z Ессентуки из Пятигорска на электричке, чтобы насовсем забыть о том, что такое очки и линзы:

«C 10 лет стала замечать, что вижу плохо. С каждым годом зрение ухудшалось и к 21 году снизилось до -6.5. С таким «минусом» приходилось все время ходить в линзах, а это, поверьте, очень неудобно и к тому же дорого. Я постоянно должна была о них думать: не закончился ли срок ношения, достаточно ли очищающего раствора и где, в конце концов, я оставила контейнер… На коррекцию зрения я не могла решиться полтора года, но однажды представила себе жизнь без линз и очков и записалась в клинику 3Z. Клинику, кстати, выбирала по отзывам в интернете. Про SMILE я знала, что реабилитация будет короткая. Для меня это было важно, хотелось поскорее забыть про плохое зрение. Так и вышло. Операция длилась, как мне показалось, всего пару минут. Хирург Болтян Галина Юрьевна озвучивала каждое свое действие, что помогало бороться с волнением. Как только я встала с операционного стола, сразу поняла, что зрение у меня совсем другое. К вечеру того же дня я видела идеально. И утром следующего дня – тоже. И сейчас!».

Желающих сделать коррекцию зрения именно по технологии ReLEx SMILE с каждым месяцем растет. В 2021 году в клинике 3Z Ессентуки количество операций этим методом возросло в два раза. Кроме ReLEx SMILE в клинике 3Z мы делаем коррекцию зрения по технологиям: Femto Super LASIK — самая популярная в мире полностью лазерная методика; Super LASIK и Транс-ФРК — по показаниям для особых случаев. Также проводим имплантацию факичных интраокулярных линз пациентам с тонкой роговицей и экстремальной близорукостью (до −30.0 диоптрий) и дальнозоркостью (до +15,00 диоптрий). Метод коррекции, который больше всего подходит тому или иному пациенту, определяется рефракционным хирургом после проведения комплексной диагностики глаз.

Общую диагностику можно пройти в 10 диагностических центрах 3Z, расположенных на территории Северного Кавказа. Это Нальчик, Невинномысск, Буденновск, Черкесск, Пятигорск, Моздок и другие. Причем пациенты 3Z могут бесплатно доехать до клиники в Ессентуках, если им показано проведение операции. У нас есть комфортабельные автобусы, на которых мы отвозим пациентов в клинику, принимаем их здесь и отвозим обратно. Такие рейсы организуются также и из других городов, где нет наших диагностических центров. Сейчас у нас нет точки на карте СКФО, которую мы не охватываем. Записаться на консультацию и трансфер в клинику и обратно всегда можно по телефону контактного центра 8 (800) 511-84-61.

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