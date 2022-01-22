Любимчики ретроградного Меркурия: кому повезет в ближайшие три недели

Первый в этом году ретроградный Меркурий продлится с 14 января по 3 февраля 2022 года Фото: Анфиса КИМЕНИНИКО

Из беседы "КП-Северный Кавказ" с астрологом выяснилось, что ретроградный Меркурий - не полоса неудач и бед, с чем его обычно ассоциируют. Загадочное астрономическое явление происходит в среднем три раза в год, а объяснение этому очень простое. У каждой планеты есть два вида движения: прямое - директное, и ретроградное. Меркурий быстрее всех планет, орбита у него меньше всех, поэтому раз в 88 дней, он становится ретроградным и пятится назад.

В этом году первый ретроградный Меркурий начался 14 января. Всего он пробудет в этом ретроградном движении до 3 февраля. Что не нужно делать в этот период? Начинать какие-то новые проекты, устраиваться на работу, ходить на собеседования, планировать какие-то поездки, подписывать важные документы.

- В этот период, действительно, случается больше катастроф, непредвиденных ситуаций, потерь, странностей, и в документах в том числе. Страдает сфера общения, возникают непривычные ситуации в беседах: недоговоры, недомолвки. Не получаются начатые дела, - объясняет астролог Елена Олинь.

Стоит заметить, что этот период сказывается на людях в чьих картах Меркурий - сильный. Такая категория людей чувствуют это особенно остро. Но у тех, у кого уже при рождении в натальной карте был ретроградный Меркурий, наоборот, становятся более энергичными, они быстрее закрывают все дела, особенно, если ситуация долго не разрешалась.

- Поэтому, если вы такой счастливчик, и у вас в карте свой Меркурий ретроградный, то эти периоды для вас наоборот будут более продуктивными. И во всех пониманиях - лучшими, - комментирует астролог.

Проверить, есть ли у человека в натальной карте ретроградный Меркурий - очень просто. Необходимо вбить в поиск фразу “периоды ретроградного Меркурия” и тот год, в который человек родился.

– Допустим, если я родилась в 1983 году, надо вбить фразу + год. Если ваш день рождения попадает в этот период, тогда вы и есть тот самый счастливчик, который родился в ретроградный период. Этот временной промежуток будет одним из самых лучших, - приводит пример Елена Олинь.

Как облегчить прохождения ретроградного Меркурия в жизни? Этот период хорош тем, что настал идеальный момент. Именно сейчас лучше всего закрывать все старые проекты. Все, что человек не доделал вовремя, что планировал, даже начал, но не закончил. Так максимально эффективно можно провести время, пока будет длиться период ретроградного Меркурия.

- Отдельно хочется сказать о сроках ретроградного Меркурия. Период с 14 января по 3 февраля - условный. Мы должны прибавить к датам пару дней, и как раз в эти дни происходит разворот планеты в свое привычное движение. Поэтому, если мы говорим о таком важном аспекте жизни человека, как планирование, нужно понимать, что самым оптимальным временем для осуществления всех задач будут все следующие дни, начиная с 5 - 6 февраля 2022 года, - заверила астролог.