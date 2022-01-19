Он летел на крыле времени!

Ансар Магомедович был опытным руководителем и неутомимым организатором.

Многочисленные друзья самых разных национальностей, как обычно, собрались бы за праздничным столом, чтобы поздравить юбиляра. Среди его гостей можно было бы встретить туркмена, русского, еврея, армянина, татарина, прилетевшего за тысячу километров. Вот такой он был - равный со всеми и в то же время - особенный. Но, увы, этому юбилею не быть таким. Мы, сегодняшние ветераны, которые в свое время работали под его началом, прекрасно помним, каким он был руководителем, и, отдавая дань уважения этому незаурядному человеку, хотим рассказать о нем в день его рождения.

Ансар Магомедович был из того поколения карачаевцев, на которых отразились тяготы времени: послевоенные годы, депортация карачаевского народа, возвращение на историческую родину и обустройство людей на новых местах. Родился он 19 января 1952 года в обычной карачаевской многодетной семье фронтовика Магомеда Ахматовича Тебуева и Зулихат Сосрановны Лайпановой. Родители приложили все усилия для того, чтобы все их дети получили высшее образование. Особенно велика заслуга Зулихат Сосрановны. Она как мать отдавала все свои силы, знания и умения, прививая детям любовь к труду, наукам, культуре, нравственности. А когда подошло время, каждый из них, реализуя потенциал, который был вложен в него матерью, достиг своих высот в жизни. Такую семью можно приводить в пример. Им можно завидовать, подражать и равняться. Роза - педагог, Лиза, Азнаур, Даут - врачи, Зухра (Сусана) и Ансар - юристы. У детей родились дети, и даже есть внуки, которые пошли по стопам родителей. Сегодня каждый из них, получив образование, занимается полезной деятельностью и приносит пользу обществу.

Мы поговорим об Ансаре. Он родился в Киргизской ССР. Получил среднее образование в городе Усть-Джегуте, КЧАО. Затем окончил Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского (1972 - 1976 гг.). По распределению оказался в Туркменской ССР. Начал свою милицейскую деятельность в качестве следователя по особо важным делам ОВД г. Красноводска. В дальнейшем, учитывая деловые качества, его выдвигали на различные руководящие должности в органах внутренних дел города Небит-Дага и Ашхабадского УВД. Занимал он и должность первого заместителя начальника УВД г. Ашхабада.

Годы, проведенные в этом краю, прошли не зря. Он на практике закрепил свои знания и приобрел профессиональные навыки, житейскую мудрость.

Ансар Магомедович старался не вспоминать, но был такой случай. Дело было в Небит-Даге. Однажды рано утром в квартиру, где он жил с семьей, громко постучали. Подумав, что это очередной посыльный по тревоге, он открыл дверь и вдруг увидел на уровне глаз ружье. Мгновенно сработали милицейская смекалка и реакция на опасность. Левая рука успела, как пружина, подбить ружье вверх, и прозвучал выстрел. Пуля пролетела, цепляя волосы на голове. В следующее мгновение он сидел на спине преступника, скручивая ему руки за спиной. Как вспоминал сам Ансар Магомедович, все произошло мгновенно, и он все это осознал только когда уже скрутил опасного преступника.

В 1991 году он вернулся на малую родину, в МВД КЧР ему предложили должность руководителя Усть-Джегутинского районного отдела внутренних дел. Как известно, 90-е годы были трудные в целом для страны и для Карачаево-Черкесии. Ансар Магомедович возглавил отдел в районе с очень сложной криминальной обстановкой. Опытный руководитель и неутомимый организатор, он на основе глубокого и всестороннего анализа криминальной ситуации перестроил всю систему работы районного отдела внутренних дел, пересмотрел структуру, изыскал возможности и за счет введения новых штатных единиц и внутренних резервов создал роту ППС. Пристроил и расширил помещения старого здания РОВД. Приобрел компьютерную технику, что позволило, наконец, создать компьютерную базу данных непосредственно в районном отделе внутренних дел. Особое внимание он уделял организации героико-патриотического воспитания личного состава вверенного ему отдела. Тесно взаимодействовал с администрацией Усть-Джегутинского района по решению вопросов, касающихся социальной защищенности подчиненных сотрудников и членов их семей. Все эти и другие изменения в работе отдела внутренних дел положительно повлияли на результаты служебной деятельности личного состава и обеспечили улучшение криминальной обстановки в районе. А это, в свою очередь, улучшило отношение жителей района к работе РОВД.

Успех в любом деле зависит не только от инициативы исполнителя, многое зависит от вышестоящих руководителей. Все начинания Ансара Магомедовича были поддержаны министром ВД КЧР генерал-майором В. И. Каныгиным. Ведь он жил и работал для людей, а принимая решения, четко их аргументировал и старался предвидеть их последствия. Старался своевременно помочь жителям района, которые попали в непростую ситуацию. В то же время Ансар Магомедович никогда не забывал интересы своих подчиненных и делал много полезного для личного состава.

Однажды перед личным составом выступал атаман казачьего общества по Усть-Джегутинскому району Н. Г. Петренко. Заканчивая свое выступление, он рассказал о том, что в прошлом был учителем физкультуры в СОШ № 1, где учился Ансар Магомедович. Отметил такие черты характера своего бывшего воспитанника, как целеустремленность, ответственность, любовь к книгам, трудолюбие. Рассказал, как, будучи подростком, Ансар Магомедович одним из первых среди сверстников начал крутить солнце на турнике, лучше всех бегал кросс, был капитаном волейбольной команды, бесподобно играл в ручной мяч. Между прочим вспомнил и о том, что его сестра Сусана была капитаном волейбольной команды девочек. Также Николай Григорьевич признался, что Ансар очень много читал и был эрудированным парнем. Дирекция школы поручала ему проводить еженедельно политинформацию перед школьниками.

Безусловно, он был всесторонне развитым молодым человеком. Эти положительные качества пригодились ему самому во время службы и всему личному составу ОВД. Он лично участвовал во всех занятиях, что позволило улучшить физическую подготовку сотрудников своего отдела. Будучи широко эрудированным человеком, он кардинально изменил культуру канцелярской и штабной работы. Огромное внимание уделял культурному развитию сотрудников. Ансар Магомедович часто говорил: «Я очень хочу, чтобы в нашем отделе внутренних дел было больше культурных людей, чем в районном отделе культуры». Для бесед с сотрудниками он приглашал психологов, лекторов и даже религиозных лидеров. Ректор Исламского института Исмаил-хаджи Бостанов и настоятель храма Архангела Михаила Архистратига Вячеслав Коваленко систематически читали лекции перед сотрудниками районного отдела внутренних дел. Прививал руководитель личному составу ОВД и чувство товарищества, взаимной выручки, чуткого и внимательного отношения к гражданам и друг к другу. У Ансара Магомедовича эти качества были в крови, особенно чувство интернационализма.

Ежедневная кропотливая работа по улучшению условий труда, по воспитанию, по внедрению передовых методов работы постепенно приводила к улучшению исполнительской дисциплины, повышению активности каждого сотрудника и всего отдела. В корне изменилось отношение к службе: выросла дисциплинированность, ответственность, повысился культурный уровень. Многие сотрудники окончили различные вузы, значительно выросла культура работы. От своих подчиненных он требовал, чтобы порядок был не только на работе, но и в их семьях.

За достигнутые результаты напряженной работы, образцовое исполнение служебного долга и умелую организацию служебной деятельности в 1996 году он был выдвинут на должность заместителя министра - начальника криминальной милиции МВД КЧР. С этой должности он вышел на пенсию и перешел на ответственную гражданскую работу, став заместителем Председателя Правительства КЧР, курирующим взаимодействие с республиканскими правоохранительными органами. Защищая интересы наших граждан, он стремился организовывать работу всех силовых ведомств республики против преступности. К сожалению, защитить самого себя не смог.

Ему было только 52 года, когда во время следования на работу он был расстрелян из автоматического оружия в центре Черкесска. Это случилось утром 18 октября 2004 года. Никто такой дерзости не ждал...

16 сентября 2005 года мы стали свидетелями целого ряда мероприятий по увековечиванию памяти Ансара Магомедовича Тебуева. В этот день на здании отдела внутренних дел была открыта мемориальная доска. Его именем названа улица в городе Усть-Джегуте, по которой он ходил в школу, в кино и просто бегал маленьким мальчиком. Имя А. М. Тебуева носит и родная школа-лицей, в которой он учился. В фойе лицея также установлена мемориальная доска.

В тот осенний, солнечный день стояла приятная погода, людей, участвующих в мероприятиях, было довольно много. В памяти так и остался момент, когда все застыли, чтобы почтить память погибших минутой молчания. Казалось, что в эту минуту не только замерли участники митинга, а остановилось время...

Выступающие с трибуны говорили об Ансаре Магомедовиче. О том, как он прожил свою жизнь, как работал не жалея ни времени, ни самого себя, как говорил начистоту, не уходя от правды. Его смерть воспринималась как невосполнимая глубокая личная утрата, потеря своего близкого человека. Слушая выступающих, сама собой пришла мысль, что Ансар Магомедович спешил жить, желая успеть завершить начатое, то есть не просто жил - он летел на крыле времени!

Так уж получается, если среди нас живут необычные люди, мы как-то не замечаем, не осознаем, что наш современник - легендарная личность. Потому что нужно время, чтобы посмотреть и оценить.

Большинство сотрудников органов внутренних дел, работавших в разное время, отличались высоким чувством ответственности, образцово и самоотверженно исполняли служебные обязанности. Некоторые из них безвременно ушли из жизни. Среди них оказался и Ансар Магомедович. Да, прожил он короткую, но интересную и яркую жизнь. Был воспитан на горском этикете, был наблюдательным и очень проницательным. При этом он был очень скромным и сентиментальным человеком. У него была прекрасная семья. Обаятельная супруга Медина Ибрагимовна Бостанова, понимая сложности службы, всячески поддерживала его, создавая домашний уют. У них выросли прекрасные дети: Дарина, Светлана и Азамат. Он очень любил и трепетно относился к детям. Был счастлив, наблюдая, как они растут. Биография Ансара Магомедовича Тебуева - лучшее свидетельство того, как нужно жить, дорожить честью и званием работника правоохранительных органов.

Ю. А.-А. Темрезов, Председатель Совета Карачаево-Черкесской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел, полковник внутренней службы в отставке, заслуженный сотрудник ОВД КЧР.