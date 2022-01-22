"Сам иногда боюсь ходить по улицам": мэр города на Ставрополье выступил за усыпление бездомных собак

Евгений Моисеев

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев поделился мыслью, как решить проблему с бродячими собаками на городских улицах. Поводом стала жалоба ученицы музыкальной школы. Бездомные псы не дают девочке спокойно ходить домой - стая постоянно на нее рычит и лает.

Фото разговора Моисеева с девочкой, которая жаловалась на бездомных собак

- Но отловим, обработаем и вернём назад. Проблема не решится. Собак на улицах меньше не станет. Скорее наоборот, - поделился Моисеев.

Глава города заявил, что для кардинальных изменений нужно менять федеральный закон. При составлении правок надо учитывать западный опыт, уверен он. Отловить, попытаться кому-то вручить, а если не получилось - усыпить.

- Полагаю, что если людям собаки не нужны, то и государству они тоже не нужны. [...] Такая гуманная система существует во многих странах Европы и Америки. Полагаю, что и у нас нужно вводить такую систему, а не выпускать бездомных собак назад на улицу, где они сбиваются в стаи и звереют по законам природы. Сам иногда боюсь ходить по улицам, - написал мэр.

Западное решение, о котором говорит Моисеев, применяют в США, Германии, Великобритании, Франции и даже в ЮАР. Но чтобы избавиться от проблемы, в этих странах введен ряд экономических ограничений. Так, например, в некоторых странах Европы надо платить налог на собаку. Причем с увеличением числа особей растет и сумма. За нарушения - безнадзорный выгул либо выбрасывание собаки на улицу - предусмотрены многотысячные штрафы.

Много кто в комментариях поддержал идею Моисеева. Но у дискуссионной идеи нашлись критики.

- Может, принять закон, наказывающий нерадивых хозяев? Конечно, проще уничтожить животных и оставить писающих собачек в бронзе! От них ведь нет проблем, - написала одна из пользовательниц.

Речь идет о скульптуре писающей собаки, которую установили в Кисловодске. Сам Моисеев, показывая достопримечательность в соцсетях, написал: "Когда исчезнут бездомные собаки, один пес останется точно".

Скульптура писающего пса в Кисловодске

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