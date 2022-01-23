Глава Промышленного района Ставрополя оспорил лишение прав за пьяное вождение

Александр Красношлык. Фото: администрация Ставрополя

Жалоба на решение, по которому главу Промышленного района Ставрополя Александра Красношлыка лишали водительских прав, поступила в суд. Об этом сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя.

Инцидент случился 18 ноября, после 22 часов, в Ставрополе. Инспекторы заметили джип, за которым ехало такси, и решили проследить за движением машин. Согласно их показаниям в суде, так обычно передвигаются те, кто воспользовался услугами трезвого водителя.

Предположения сотрудников ГИБДД подтвердились. Из такси вышел мужчина и сел за руль джипа, чтобы поставить машину в гараж. Инспекторы подъехали и начали опрашивать водителя, которым оказался Красношлык. Его речь была путанной, от него пахло спиртом, из-за чего его решили проверить на алкогольное опьянение. Алкотестор показал, что чиновник пьян. Ему предложили проехать в наркодиспансер, чтобы подтвердить либо опровергнуть выводы, но он отказался, рассказывал информированный источник "КП-Ставрополь".

Машину главы Промышленного районного суда Ставрополя забрали на штрафстоянку. Сам он ушел домой с документами, действие которых было приостановлено. Протокол инспекторов отправили в суд на рассмотрение.

Мировой суд постановил лишить главу Промышленного района Ставрополя водительских прав на 1,5 года и оштрафовать на 30 тысяч рублей. На заседание Красношлык не пришел. Его адвокат оспорил решение, рассказывал собеседник издания. Пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя подтвердил эту информацию.

- В Промышленный районный суд Ставрополя поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Управление машиной в состоянии алкогольного опьянения", в отношении Красношлыка по апелляционной жалобе защитника на постановление мирового судьи судебного участка Промышленного района Ставрополя, - сказано в сообщении.

Рассмотрят жалобу 10 февраля 2022 года.