В Ставропольском крае эпидемиологическая обстановка значительно изменилась Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фоне рекордного роста заболевших коронавирусом жители региона задаются вопросом, будет ли дистанционное обучение в Ставропольском крае в феврале 2022 года. На этот вопрос уже ответили власти в Кемеровской области, и в Ингушетии - там школьников республики отправили на каникулы на неделю раньше. Вопрос о переводе школьников на дистанционку остро стоит также в Санкт-Петербурге и в Самаре. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, как на этот вопрос отвечает в краевом минобре.

В некоторых регионах России уже ввели дистанционное обучение. Такое решение напрямую связано с эпидемиологической обстановкой. После появления в стране коронавирусного штамма «омикрон» статистика заболевших резко выросла.

Напомним, что в первых числах января суточный прирост заболевших доходил до 180, но уже к середине месяца эта цифра приблизилась к 500 заразившихся коронавирусом. Каждый день сводка новостей края начиналась с очередного антирекорда, а в 20-х числах января приблизилось к 1000. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров.

- С учетом угроз со стороны «омикрон» - штамма и глобального подъема заболеваемости важно соблюдать правила эпидпрофилактики, - комментирует ситуацию глава Ставрополья.

Тем временем, в школах края некоторые классы отправляют на дистанционное обучение, но официального распоряжения от губернатора не поступало. «КП-Северный Кавказ» уточнила в краевом министерстве образования, кто решает в каком формате проходят занятия в школах, и будет ли дистанционное обучение в Ставропольском крае в феврале 2022 года?

- Сегодня обучение проходит в очном формате. Школы и классы в школах на карантин закрываются в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в случае выявления заболеваний новой коронавирусной инфекцией, а также при превышении порогов заболеваемости гриппа и ОРВИ, - заявили в краевом минобр.