В «Математических боях» сразятся команды школьников всего Юга России

Фото: СУНЦ ЮФО

В Ростове-на-Дону, в конгресс-отеле «Don-Plaza», 27 февраля пройдет межрегиональный турнир «Математические бои», организованный Специализированным учебно-научным центром Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО) и Южным федеральным университетом.

В турнире примут участие школьники Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 8-10 классов. Благодаря участию в турнире, ребята проявят навыки стратегического мышления, решения сложных математических задач, научатся работать в команде и аргументированно отстаивать своё мнение, найдут единомышленников и познакомятся со математиками со всего Юга России.

- Задача СУНЦ ЮФО — помочь талантливым и одаренным ребятам найти и проявить себя в учебе, науке и творчестве. Мы являемся структурным подразделением Южного федерального университета, поэтому наши ученики могут участвовать в реальных исследовательских проектах и работать в команде ведущих учёных университета. Мы проводим «Математические бои» для того, чтобы собрать способных в сфере математики ребят пригласить их учиться и развивать свои способности к нам, в СУНЦ ЮФО, - отмечает директор СУНЦ ЮФО Тимур Синельников.

Математические бои» будут состоять из 2 этапов: до 15 февраля СУНЦ ЮФО принимает заявки на участие на официальном сайте проекта http://math-battle.ru/. В отборочном этапе с 10 по 15 февраля, участники решают задания в онлайн-режиме. Далее, экспертное жюри выберет 100 участников, которые пройдут в финал и 27 февраля сразятся в «Математических боях» в конгресс-отеле «Don-Plaza».

Фото: СУНЦ ЮФО

СУНЦ ЮФО приготовил для победителей турнира ценные призы: умные колонки, беспроводные наушники и power bank для зарядки мобильных устройств. Кроме материальных призов, финалистов «Математических боёв» ждёт главное – признание математического сообщества Юга России.

Все участники финала получат бесплатное питание в день Турнира, а школьникам из других регионов предоставляется проживание в конгресс-отеле «Don-Plaza».

Сайт для регистрации: http://math-battle.ru/

Контактные данные оргкомитета:

+7 (928) 605-80-15; olimp.talent@sfedu.ru

Приёмная СУНЦ ЮФО:

+7(863) 218-40-00 доб. 13383

СПРАВКА

Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО) создан в 2020 году в рамках национального проекта «Наука» для формирования исследовательских компетенций и личностного развития талантливых обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебе, науке, научно-техническом творчестве. В научном центре на территории кампуса ЮФУ обучаются и проживают одаренные в области науки школьники 7-11 классов. Здесь расположены лаборатории, классы, комнаты отдыха, спортивный зал, бассейн и столовая с бесплатным пятиразовым питанием для учащихся СУНЦ ЮФО.

На правах рекламы