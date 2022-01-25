Лейтенанта полиции поймали на краже спортивной одежды из магазина в Пятигорске

Инспектора могут уволить и привлечь к уголовной ответственности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пятигорске раскрыли уголовное дело, которое могло стать очередным "висяком". 11 декабря 2021 года неизвестный обокрал местный спортивный магазин в торговом центре. Кражу вскрыли после инвентаризации, продавцы не досчитались четырех фирменных вещей от Adidas: джемпера, двух маек и спортивных штанов. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейские стали проверять камеры как внутри, так и снаружи магазина. И на одной из них был запечатлен 24-летний сотрудник ГИБДД, лейтенант полиции Даниила К.*

- Инспектор зашел в магазин в 18 часов и через полчаса, не примеряя вещи и спрятав их, вышел. Ущерб оценен почти в 21 тысячу рублей, - рассказывает собеседник издания.

В момент кражи Даниил был не при исполнении в гражданской одежде. В правоохранительные органы лейтенант попал в 2021 году. По всей видимости, он будет уволен, не проработав в отдельном взводе ДПС даже года.

Служебную проверку инцидента проводит врио командира ДПС районного ОГИБДД отдела МВД России. Материалы передали в следственный отдел по Пятигорску СУ СКР по Ставропольскому краю. Даниилу хотят вменить статью "Кража".

- В настоящее время оперативно-разыскной частью собственной безопасности Главного управления по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником полиции в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

*имя изменено

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