Минздрав Ставрополья дал ответ, почему отменили диспансеризацию и профсмотры

На Ставрополье временно приостановили плановую диспансеризацию населения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в крае Ставрополье вошло в ряд регионов, которые приняли решение временно приостановить профилактические осмотры и диспансеризацию. Такую меру для предотвращения распространения вируса COVID-19 уже приняли в Санкт-Петербурге, там поликлиники перестали оказывать плановую помощь с 21 января 2022 года. С 24 января в Северной Осетии также была приостановлена плановая помощь в амбулаторных медицинских учреждениях.

25 января 2022 года на брифинге в министерстве здравоохранения Ставропольского края, министр здравоохранения Владимир Колесников подтвердил информацию губернатора о приостановлении проведения плановых диспансеризаций ради борьбы с COVID-19. В крае прекращается диспансеризация населения, а также плановая медицинская помощь в поликлиниках и медосмотры.

Диспансеризацию приостановили для того, чтобы терапевты и врачи, которые проводят эту диспансеризацию, могли подключиться к лечению коронавирусных больных, которых становится все больше. С середины января ежедневное количество заболевших растет, несколько дней в крае рост заразившихся превышал отметку в 500 человек. 24 января количество больных в крае достигло почти 1000 человек.

25 января число заболевших снизилось, губернатор Владимир Владимиров на своей официальной странице Instagram сообщил, что за прошедшие сутки в крае коронавирусом заразились 890 человек.

- Нагрузка на коечный фонд меняется очень незначительно. Меньше становится и летальных исходов. Но они, к сожалению, все еще есть, - отметил глава региона.

В следующей публикации губернатор рассказал о том, что нагрузка медицинский персонал значительно возросла и в крае необходимо временно приостановить плановую диспансеризацию и профилактические осмотры.

- Все высвободившиеся сотрудники направляются на усиление первичного звена здравоохранения и "скорой помощи". Это вынужденная мера, прошу отнестись с пониманием, - попросил Владимир Владимиров.

- Сейчас, действительно, очень много заболевших и мы усиливаем амбулаторно-поликлиническое звено, прежде всего за счет этих специалистов. Это необходимо для снижения контакта людей в медучреждениях, чтобы прервать цепочку заражений и у людей было меньше рисков подхватить инфекцию”, - пояснили в пресс-службе здравоохранения Ставропольского края.

«КП-Северный Кавказ» уточнила в пресс-службе края, попадают ли под эти ограничения детские поликлиники, отделения женской консультации и стоматологические поликлиники.

- Они работают как и прежде, это их не касается. Это касается только взрослых поликлиник и диспансеризаций, которые там проводились, - прокомментировали сотрудники пресс-службы.