"Раздели до трусов": жена лейтенанта полиции, уличенного в краже из магазина, объяснила, откуда взялись "ворованные вещи"

Уголовное дело в отношении Даниила К. не могут возбудить уже почти месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

Жена 24-летнего инспектора ДПС со Ставрополья Даниила К.*, которого уличили в краже из спортивного магазина, рассказала корреспонденту "КП-Ставрополь", как семью сотрудника семь часов удерживала охрана. И почему уже месяц на мужчину не могут завести уголовное дело.

Ранее источник "КП-Ставрополь" сообщал, что 11 декабря 2021 года охрана спортивного магазина в Пятигорске на выходе остановила сотрудника районного ОГИБДД. При себе у Даниила якобы были неоплаченные вещи: две футболки, джемпер и спортивные штаны. Ущерб оценили почти в 21 тысячу рублей. Полицейского поймали после инвентаризации и просмотра камер наблюдения. В отношении сотрудника началась служебная проверка, а материалы переданы в СУ СКР по Ставропольскому краю. Также было известно, что в правоохранительных органах лейтенант полиции работает с 2021 года.

- На самом деле, Даниила и меня с ребенком остановили 30 декабря, - рассказывает жена лейтенанта Виктория*. - Мы возвращались домой из Пятигорска и по пути заехали в спортивный магазин, чтобы присмотреть новогодний подарок. Мы походили по залу, начали примерять что-то, а потом сотрудники начали нас торопить, чтобы мы заканчивали: до закрытия оставалось около десяти минут.

На выходе Михаила остановила охрана, потому что запищала рамка. Мужчину спросили, не брал ли он чего-то неоплаченного, и потребовали пройти в подсобное помещение. Возникли какие-то вопросы.

- Я с маленьким ребенком на руках пошла вместе с Даниилом. В подсобке охранники стали говорить, что он взял и не оплатил вещи. Но не сейчас - 30 декабря, а немного раньше - 11 декабря. Приехали два оперативника, они говорили, что якобы после того, как Даниил когда-то мерил вещи, те пропали. Все грозились показать какое-то видео, но в итоге ничего не было.

Семью инспектора удерживали в магазине до двух часов ночи, а в общей сложности - семь часов. Виктория не могла уложить ребенка и даже чем-то его накормить. За все время им дали только стакан воды. В итоге каких-либо вещественных доказательств вины Даниила так и не показали. Один из главных доводов задерживающих - на мужчине были вещи, похожие на пропавшие.

- У нас начали изымать вещи. Моего мужа раздели до трусов. Эту одежду он купил еще давно, когда мы жили за рубежом. Почему муж мерил одинаковые вещи? Мы хотели сравнить Adidas, привезенный в Россию, с заграничным. Нас хотели доставить в отдел, но не стали, взяли только объяснения и отпустили. А на следующий день начали названивать и говорить, что есть какое-то 100-процентное доказательство. Видео, на котором я якобы куда-то в сторону сбрасываю вещи. Но по сей день его мы не видели.

И в отдел полиции семью до сих пор не приглашали. По информации Виктории, среди материалов проверки только два документа - их письменные объяснения. Сам Даниил продолжает службу, но проверка доставляет много неудобств. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается уже почти месяц.

ГУ МВД по Ставропольскому краю прокомментировало информацию о краже Михаилом вещей в спортивном магазине:

- В настоящее время оперативно-разыскной частью собственной безопасности Главного управления по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником полиции в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

*имена изменены

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