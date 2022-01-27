На Ставрополье 27 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Число зараженных в краевой столице достигло 29699 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье 27 января снова антирекорд - за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 1031 человека. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров. Общее число зараженных в крае достигло 138525.

За вчерашний день от коронавируса скончались 10 пациентов. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Несмотря на то, что госпитализация пациентам требуется реже, чем раньше, число умерших на Ставрополье достигло 6409.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом в крае. Антилидером снова стал краевой центр. Всего за вчерашний день в Ставрополе коронавирусом заболело 371 человек. Число зараженных в краевой столице достигло 29699.

В Александровском районе заболело 20 человек, в Андроповском - 8, в Благодарненском - 65, в Георгиевском 39, в Ипатовском - 34, в Красногвардейском - 18, в Петровском - 84, в Туркменском - 61, в Шпаковском - 18. В городе Невинномысск заразились 26 человек, в Железноводске - 26, а в Кисловодске - 72 человека.

Есть также территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Арзгирский, Кировский, Курской, Новоалександровский городские округа и районы. А также город Лермонтов.

Напоминаем, что в Лермонтове меньше всего зараженных коронавирусом в регионе. За весь период пандемии коронавируса число заболевших насчитывает 6 человек.

- Заболеваемость выше, чем несколько недель назад, но тяжелых случаев течения болезни значительно меньше – похоже, что такова особенность омикрон-штамма, - делится информацией с жителями края губернатор.

Но из-за участившихся случаев заболевания среди школьников, глава региона заявил о неизбежности "дистанционки" и продления каникул. Владимир Владимиров поручил Минобру разработать решение по вопросу перевода детей на дистанционку и продления каникул. Результат должен быть известен на следующей недели.