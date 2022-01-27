Гигантского аргентинского питона нашли на улице Осетии

Фото: Владимир Габаев

Житель Южной Осетии нашел на улице тропическую змею шокирующих размеров. У себя на странице в Facebook краевед, зоолог и телеведущий из Цхинвала Владимир Габаев показал фото с пресмыкающимся из джунглей.

- Аргентинский питон, - указал Габаев.

Аргентинский питон живет в тропических лесах. В неволе ему свойственно стремиться покинуть террариум и исследовать окружающее пространство. Отсюда столько новостей по всему миру про сбегающих через канализацию и вентиляцию змей этого вида.

Фото: Владимир Габаев

В комментариях к посту жители Осетии стали заваливать зоолога вопросами: откуда взялась такая змея в горной заснеженной республике и что с ней сейчас?

- Он был рожден в неволе. Многие содержат и разводят змей для продажи, - объясняет Владимир Габаев. - К сожалению, он замерз насмерть.

А ранее «КП» писала, что житель Хабаровска нашел двуглавого ужа, а дворники в Санкт-Петербурге - тоже питона в мусорном баке. Те предположили, что экзотическую змею после смерти выбросили хозяева, решившие не заморачиваться.