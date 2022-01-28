Cильно болит горло: подхватившие Омикрон сравнили болезнь с гриппом

По официальной информации от минздрава 28 января в регионе зафиксировано 1131 заболевших Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье доминирует новый штамм коронавируса «омикрон». Новый вид наделал много «шума»: из-за него в крае отменили плановую диспансеризацию, количество заболевших каждый день бьет новые антирекорды, массово болеют дети.

«КП-Ставрополь» опросила местных жителей, чтобы выяснить самые важные нюансы в течении заболевания: что нужно обязательно знать, к чему можно заранее подготовиться, а какие волнения и тревоги - отпустить.

«Проходит как тяжелый грипп, но жутко болит горло, как-будто его порезали ножами»

Точное количество заразившихся новым штаммом коронавируса - никому достоверно неизвестно. По данным городского управления Роспотребнадзора, в пятницу 28 января заразившихся в крае - 1113, это рекорд с начала пандемии. Но кто из них однозначно болен «омикроном», а кто все еще борется с «дельтой» - ответить нельзя.

По словам терапевтов, пока нельзя дать однозначного ответа насколько «омикрон» опаснее «дельты». Но многие жители края уже испытали на себе все «прелести» нового штамма: сильную боль в горле, субферильную лихорадку на протяжении длительного времени в пределах 37,1—38,0, из-за которой сильно ломает кости, особенно кисти рук и спину, а также продолжительный сухой кашель и головную боль.

- Симптомы очень похожи, когда я первый раз заболел ковидом, - рассказывает Александр из Михайловска. - Проходит как тяжелый грипп, наверное так, тебя постоянно колошматит температура 37- 38. Но именно почему, как тяжелый, потому что выкручивает кости, тянет позвоночник, и уже на третий день в ночь стало жутко болеть горло, будто его порезали ножами, ты даже не можешь говорить.

В целом, у нового вида много симптомов от предшественника, но среди опрошенных, чаще всего упоминают боль в горле, кашель, сильную утомляемость.

- Мы уже выздоравливаем, болеем всей семьей: я, супруг, двое старших сыновей и дочь. Ужасная гадость этот «омикрон!» У нас стандартный набор - болит горло, кашель, слабость и полностью отсутствие энергии. Но самое плохое - это боль в спине, у меня очень сильно болит, как будто делала очень тяжёлую работу, - рассказывает Элла про свое самочувствие.