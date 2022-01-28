«Унижали. Но лезгинку я все равно выучу!»: трансгендер откровенно рассказала о службе в Северной Осетии

Катерина Майерс раньше была Александром Чумаковым. Фото: Личный архив героя публикации

«Можете спрашивать обо всем, запретных тем нет!» - улыбается стилист Катерина Майерс. Она теперь вообще часто улыбается. Гораздо чаще, чем пограничник Александр Чумаков, которым она была полтора года назад. Катя откровенно рассказала «КП-Ставрополь», с чем ей пришлось столкнуться за 12 лет службы и как Северная Осетия стала ей второй родиной. А еще прочитала свои стихи об этой республике, которую она называет «венцом творения».

«МАМА ОТРЕАГИРОВАЛА НЕ СОВСЕМ КОРРЕКТНО»

Саша рос активным и на первый взгляд обычным мальчишкой - носился по двору, гонял в футбол, играл в «сифу» и «войнушку»...

- Потому что этого требовало общество, дружить с мальчиками мне не хотелось, - объясняет Катя. - А вот с девочками - да. Мне нравились их куклы, посудки, кухоньки.

Собирать конструкторы Саша тоже любил, но «неправильно». В Британии как-то проводился эксперимент: детям раздали детали, мальчики в основном возводили башни и рушили их. Девочки же строили домики и наводили там уют. Саша так и играл. Но тогда, в четыре года, мальчик, конечно, не мог знать о данном исследовании. Он просто ощущал, что с ним происходит что-то не то.

С возрастом чувство только нарастало, жить становилось все тяжелее. Школьные годы Катя вспоминать не любит, описывает коротко: «Сущий ад. С 1 по 11 класс». Более активные ребята не упускали возможности задеть ранимого паренька.

И вот в 16 лет Саша решился обсудить все с мамой. Можно себе представить реакцию женщины, всю жизнь проработавшей в советской милиции, а затем полиции, и сбежавшей в свое время с двумя маленькими детьми от избивавшего ее мужа-алкоголика...

- Мама отреагировала не совсем корректно, - очень тактично формулирует Катя. - Жизнь закалила ее, но не озлобила. Она вообще за всю беседу не сказала ни одного резкого слова ни про кого. - Я разговор прекратила и тайной не поделилась.

В общей сложности Саша отслужил 12 лет. Фото: Личный архив героя публикации

Вторая попытка найти понимание произошла года через три. Снова безуспешно. Мама не хотела слышать ни о чем, особенно о поступлении во ВГИК:

- Зря что ли учился в кадетском корпусе? Хабаровский пограничный институт (ближайший профильный вуз, семья жила в Чите - Прим.), даже не обсуждается.

«НА СЛУЖБЕ БЫЛО ТЯЖЕЛО»

Закончив погранинститут в 2014 году, Саша попал по распределению в Северную Осетию, где сменил несколько застав. Казалось бы, в краю суровых горцев такому человеку будет невыносимо. Но при упоминании Кавказа Катя расплывается в улыбке: «У меня об этой земле только положительные впечатления, я обязательно буду туда приезжать!». И читает свой стих, посвященный Осетии.

- У меня есть мечта - покорить Эверест, а перед этим - 7 самых высоких вершин мира и 14 восьмитысячников! Поэтому с детства я стремилась на Кавказ, обожаю горы! - говорит Катя. - А Осетия - особенное место для меня, там была моя любовь, родился мой сын. Мне нравится природа, поэтика этого места, культура, кухня - шашлык, осетинский сыр... Сейчас я строгая веганка, но раньше все это любила. Еще здесь удивительные люди. Осетины - хорошие друзья, они не предают, у них нет страха, они держат слово. Эти черты мне хочется перенять в свою жизнь. И научиться танцевать лезгинку! Когда я пыталась соответствовать мужской роли, пробовала. В будущем обязательно выучу - только, конечно, женскую партию.

Через четыре года любимую Осетию Саше пришлось покинуть.

- На службе было тяжело, - признается наша собеседница. - Я всегда была тонкой, мягкотелой. Людей с таким складом, не только геев и трансгендеров, считают слабыми, гнобят. Не только в отношении меня была дискриминация. Дедовщина? Я бы скорее сказала «руководщина». Начальники позволяли много некорректного в мой адрес. Я не вела себя женственно, но интуитивно люди чувствовали мой характер и стремились доминировать, у них это получалось.

Саша плавно менялся. Фото: Личный архив героя публикации

Переломным моментом стала трагическая смерть начальницы Саши летом 2018 года. После этой ситуации Катю на обучение в Москву, но с исключением из списков части, закрыв таким образом путь назад.

«НЕ СМЕНА ПОЛА, А КОРРЕКЦИЯ»

В 2020 году Сашу перевели в Армению. Именно здесь он понял, что пора действовать. Раньше были призрачные мечты потерпеть еще несколько лет, чтобы выйти на пенсию. Но новые сослуживцы приняли утонченного парня в штыки, унижали, оскорбляли. В другое подразделение с преимущественно женским коллективом перевестись не удалось.

- С женой отношения тоже окончательно испортились. Мы были в браке с 2016 года. Я пытался донести, что у меня гендерная дисфория (расстройство половой идентификации - Прим.), что я должна была родиться девочкой, но она пропускала мимо ушей. Помню день, когда приняла твердое желание разводиться, - 1 июля. После этого у меня не осталось препятствий, чтобы идти к своей цели - коррекции пола. Фразу «смена пола» Катя каждый раз поправляет. Она считает, что не идет против природы, а исправляет ее ошибку. То, что это именно ошибка, подтвердила врачебная комиссия, которая вынесла вердикт: Саша - не мальчик.

- Разрешение на гормонотерапию получить было сложно, был очень сильный страх, что его не дадут, - делится Катя. - Страх начинать тоже был, даже сейчас иногда бывают переживания. Но как сказал Декарт, я мыслю, значит, я существую. Это мыслительные процессы, которые никуда не денутся. Они должны быть не только положительными, нужно все рассматривать с разных точек зрения.

Раньше Катя весила 90 кг. Фото: Личный архив героя публикации

Пить гормоны Саша начал еще находясь на службе, осенью 2020 года. Сначала самостоятельно (к счастью, не навредив себе), потом под контролем врача. Была надежда, что никто не заметит, но за год произошли слишком большие изменения во внешности, поведении, голосе. Но главное - на глазах начал таять вес. Когда к осени 2021 года от 90-килограммового Саши осталось чуть больше 50 кг, его отправили на медосмотр.

- Подозревали наркотики, - вспоминает Катя. - Хотя я просто активно стала заниматься спортом, и были проблемы с желудком. В комиссию включили не только гастроэнтеролога, но и эндокринолога. Увидев, что тестостерон почти на нуле, мне предложили такой вариант - мне поставят «невроз», я полежу в клинике и начну решать вопрос с увольнением.

СУДЬБОНОСНАЯ ФАНТАСТИКА

Новая жизнь началась 15 декабря 2021 года - уже без Саши.

- Сейчас иногда так обращаются, мне не нравится, но отзываюсь, - признается Катерина. - По мужской жизни не скучаю, хочу полностью избавиться. Фамилия Майерс - в честь человека, который является для меня большим авторитетом. А в память о Саше оставлю отчество, буду Катерина Александровна. Ведь он был добрым, хотел жить по совести, не причинять зла, действовать из добрых побуждений. Как и он, я верю в Бога и стараюсь жить по доброте. Меня пытались - и пытаются! - сломать, сделать из меня злого человека, чтоб я подстроилась под них, но нет. Саша был хорошим человеком, и я такой и останусь. Люди увидят в дальнейшем, что мои слова с поступками не разойдутся!

С Катей активно знакомятся парни, но об отношениях она пока не думает. Фото: Личный архив героя публикации

Кстати, с выбором имени связана одна удивительная история. Когда нашей собеседнице было 11 лет, старший брат принес откуда-то книгу детской фантастики Дмитрия Суслова «Рыцарь Катерино» - про 11-летнюю девочку Катю, у которой злой колдун похитил брата Сашу. Она попала в волшебную страну, где из-за одежды ее приняли за мальчика и, чтобы спасти брата, она так и стала представляться - рыцарь Катарино. А еще Екатериной звали любимую бабушку, помогавшую воспитывать Сашу. Так что выбор, как себя теперь называть, даже не стоял.

«НЕДОДЕВОЧКА, НЕДОМАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА-СЮРПРИЗ»

До полной трансформации Катерине остается еще от 3 до 5 лет. Это время она планирует посвятить саморазвитию и, главное, выстраиванию отношений с сыном.

- Заводить романы я сейчас не буду, - уверенно отвечает Катя. - Со мной знакомятся парни, из вежливости я общаюсь, но не более. Они же получат недодевочку, недомальчика, девочку-сюрприз... А найти человека, который примет меня и будет терпеливо ждать, практически нереально. Мне важнее социализироваться как девушке сейчас. Гардероб у меня пока не женский, унисекс. Но, например, в женский туалет уже захожу. Пока придется потерпеть без некоторых вещей - походов в баню с девчонками, посещений гинеколога. Ничего. У меня столько планов! Одна из целей - совершенствоваться в сфере, в которой сейчас работаю - консультирую по подбору одежды, обуви и аксессуаров премиум сегмента, буду развивать навыки визажа, ко мне уже обращаются клиенты. А еще займусь танцами, научусь играть на скрипке, получу лицензию пилота вертолета, выучу язык, начну ходить в горы и путешествовать по России - заграница из-за службы закрыта для меня до 2026 года, займусь общественной деятельностью и буду бороться за сына.

Полный переход займет от 3 до 5 лет. Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас Катерину хотят лишить родительских прав. Она признается - если бы существовала машина времени, она бы выбрала другую профессию, не мучилась столько лет, раньше начала переход и не вступала бы в брак - так было бы честнее. Но сын для нее - главный человек, которого она любит, и никогда не откажется от него.

- Я прекрасно понимаю, что как папа я уже не смогу общаться с сыном, я не хочу нарушать ему психику, не собираюсь рассказывать о произошедшем, он сам должен узнать обо всем, когда станет более зрелым человеком, возможно, уже после совершеннолетия. Ситуация неординарная, - вздыхает Катя. - У меня был план - сказать, что папа погиб, а я как некая «тетя Катя», подруга, буду выступать от его имени, дарить подарки, помогать с учебой, нести за него ответственность. А в случае лишения родительских прав я не смогу к нему даже подойти.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Неожиданно для самой Катерины ее поддержали многие родственники. А человеком, который сейчас во всем помогает и оказывает самую главную моральную поддержку, стала та самая строгая и принципиальная мама.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Врач-психиатр Дмитрий ЗАНОСОВ:

Если человеку некомфортно в своем теле, он испытывает дистресс (так называемый неблагоприятный стресс, состояние, в котором он не может адаптироваться к стрессовым факторам), нужно обратиться к специалисту. Первое звено - психиатр, он исключает иные патологии, в частности, психотические состояния. Если психотерапия способна помочь, то трансгендерность сомнительна.

Когда речь идет о подтвержденной трансгендерности, то на сегодняшний день не существует никакого медикаментозного лечения этого состояния, кроме приведения в соответствие биологического пола и гендера. Но операционное вмешательство требуется не всем. Одним пациентам достаточно просто сменить документы, кому-то - это плюс гормональная терапия.

Хронический стресс, в котором находятся родственники трансгендеров, сам может становиться причиной развития психических расстройств. Ситуация сложная, но повлиять на нее родственники не могут. Не так много вариантов, что делать: или поменять к ней отношение (но это сложно), или оставить все как есть (но это стресс), или вообще уйти от ситуации, что тоже стресс, но, возможно, меньший. Так что здесь тоже может понадобиться помощь специалистов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Директор института демографической безопасности, клинический психолог Ирина МЕДВЕДЕВА:

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения утвердила новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11). Трансгендерность была выведена из списка психических болезней. Но желание изменить пол - это тяжелая психопатология. Непонятно, почему, когда человек (особенно, если речь идет о подростках) хочет отрезать себе ногу - это тяжелая психиатрическая патология, а если он хочет отрезать себе что-то другое - это вариантом нормы и это надо депатологизировать? То есть, они предлагают не лечить подростков, которые хотят изменить пол. Но это же значит оставить их в тяжелом психиатрическом состоянии! В III веке родоначальник монашества святой Антоний Великий говорил, что настанет время, когда нормальных людей будут считать безумными, а настоящие, реальные сумасшедшие будут руководить жизнью. Кажется, сейчас мы видим, как сбывается это пророчество (из интервью сайту rvs.su от 14 июня 2019 года).