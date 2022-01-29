«Трачу миллион в месяц»: 20-летняя невеста с кукольной внешностью потрясла нескромностью Ларису Гузееву

20-летняя участница шоу из Ставрополя попыталась покорить жениха из США эротической уборкой. Фото: Первый канал, "Давай поженимся!"

20-летняя модель из Ставрополя пришла на шоу Первого канала "Давай поженимся!" к 34-летнему долларовому миллионеру Давиду из Майами.

Дарья из Ставрополя. Фото: Первый канал, "Давай поженимся!"

Жених прилетел в Россию за умной русской девушкой с естественной красотой, которая будет ради него учиться играть на фортепьяно, ходить дома с хвостиком и с ним рядом останется не ради денег и американского гражданства.

- Мне нужна девушка с русской душой. Американки у меня были, но с русскими можешь и "Иронию судьбы" посмотреть, и оливье покушать. А с ними только бургеры, - пошутил Давид.

Жених Давид. Фото: Первый канал, "Давай поженимся!"

Как рассказал жених ведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой, он живет в США 8 лет, до этого прожил 9 лет в Санкт-Петербурга, но сам с Кавказа. В Америке у него свой большой красивый дом с бассейном и дорогая машина. На жизнь зарабатывает в IT-сфере.

Фото: Первый канал, "Давай поженимся!"

Дарья с пирсингом в носу и тату, винирами на зубах, нарощенными ногтями, ресницами и волосами, увеличенными губами и грудью еще до выхода к жениху в комнате невесты призналась в разговоре с подругами, что английский язык знает плохо.

- Привет, Давид. Я самая прекрасная на вид, - поприветствовала она миллионера.

Фото: Первый канал, "Давай поженимся!"

В своей анкете Дарья смело написала, что мечтает уехать в Америку и тратит каждый месяц на себя минимум миллион рублей. Девушка добавила, что отказалась от роскошной жизни в Дубаи ради любви, но быстро поняла, что на одних чувствах далеко не уедешь. Поэтому надеется на щедрость Давида.

Фото: Первый канал, "Давай поженимся!"

- Куда первый миллион ушел, я поняла, - пошутила Роза, рассмотрев невесту. - А сейчас во что будете вкладывать?

- Мужчина должен сам проявлять инициативу, - ответила модель с яркой внешностью. - Как-то помогать моим родителям. Я живу в частном маленьком доме. У меня маленькая семья. Это просто забота.

- А не будете добровольно помогать, - вмешалась в разговор Гузеева. - Она будет денежки у вас "поттыривать". Вам нужен другой "Давидик" из Америки: постарше, потолще, побогаче, - обратилась ведущая к невесте.

- Нет, мы должны вместе тренироваться, - перебила ее Дарья.

- Знаете, я однажды познакомилась в Питере с валютной проституткой, - продолжила Лариса. - Сейчас трудно объяснить, что это такое. Очень она была известная - Вика. И как-то рассказывала о своей трудной судьбе. И сказала гениальную фразу "Красивые, молодые и богатые денег не дают".

Фото: Первый канал, "Давай поженимся!"

В качестве сюрприза для жениха 20-летняя ставропольчанка показала эротическую зарисовку: как она на шпильках, в коротких шортах и топике под медленную музыку может убираться дома. Периодически девушка хихикала.В конце представления облила себя пеной.

Невеста Оля. Фото: Первый канал, "Давай поженимся!"

В итоге выбрал Давид не Дарью, а 34-летнюю невесту Олю из Нью-Йорка с тремя высшими образованиями и мечтой стать голивудской актрисой. Ольга подарила жениху сделанную своими руками на гончарном кругу кружку. Дарья, кстати, этот знак внимания, находясь в своей комнате невесты, высмеяла.