Пожар охватил крупный завод по производству мороженого в Пятигорске

Очевидцы показали, как черный дым заволок целый район Фото: СОЦСЕТИ

В Пятигорске 29 января 2022 года произошел крупный пожар на хладокомбинате. Жильцы из многоэтажек в районе предприятия выкладывают в соцсети кадры с черными клубами дыма. С высоты птичьего полета видны гигантские языки пламени.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС Ставропольского края, пожару на заводе по производству мороженого присвоен повышенный ранг.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения, - комментируют в чрезвычайном ведомстве. - Пожар происходит на площади 600 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 42 человека и 12 единицы техники.

Что же касается информации о пострадавших в результате ЧП, к настоящему моменту спасатели сообщают, что погибших или раненых, к счастью, нет. Но власти города приняли решение эвакуировать людей, проживающих и работающих в той зоне.

Фото с места ЧП

- Просим жителей не приближаться к месту пожара, - обратился глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в Instagram. - В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности.