Двое неизвестных избили парня битой и автоматом Калашникова в Черкесске

Фото: стоп-кадр

В Черкесске на улице двое неизвестных напали на парня. Происшествие попало на видео камер наружного наблюдения.

Инцидент случился на улице Ленина вечером 29 января 2022 года. Два парня после небольшого разговора начинают бить своего собеседника. Жертва нападения упала после того, как на него стали целиться из автомата Калашникова. Затем его начинают бить битой и прикладом. Мимо сцены проходят рядовые горожане и никак не реагируют. Следом нападавшие убежали, а на помощь пострадавшему прибежала случайная женщина.

Мужчину госпитализировали, характер его травм пока не известен. Виновных ищут. Официальной информации по ЧП не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр из Карачаево-Черкесии арестован за нарушение подписки о невыезде

Хизир Бонаруков фигурирует в деле о покушении на мошенничество [подробности]