Педофил, утопивший брата с сестрой в Карачаево-Черкесии, получил пожизненное

Расследованием занимались республиканские следователи и криминалисты центрального аппарата СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карачаево-Черкесии вынесли приговор по делу об изнасиловании и жестком убийстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

Днем 16 июня 2020 года пьяный мужчина на берегу реки Большой Зеленчук, около аула Бесленей, поймал и изнасиловал 11-летнюю девочку. В момент преступления их заметил младший брат ребенка. Чтобы сокрыть следы преступления, он утопил и ее, и его в реке.

По факту было заведено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Убийство двух малолетних детей, совершенное с особой жестокостью, чтобы скрыть другое преступление".

Чтобы поймать виновного, к делу подключились лучшие республиканские следователи и сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета России.

- В целях установления истины по уголовному делу следователем по генетике отработано более тысячи человек, в основном жители карачаево-черкесского аула Бесленей и хутора Зеленчук-Мостовой в Краснодарском крае, проведены более 15 очных ставок, назначены и проведены более 11 сложных генетических, судебно-медицинских, криминалистческих экспертиз, допрошены в качестве свидетелей более 60 лиц, - сказано в сообщении СУ СКР по КЧР.

Кроме того, специалисты центрального аппарата провели эксперимент, применяя датчик оценки радиоэлектронной обстановки. Криминалисты подтвердили доводы всех экспертиз при помощи анализа станций операторов мобильной связи. Это помогло установить конкретное место, где был обвиняемый в момент преступления.

На основе вердикта присяжных суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

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