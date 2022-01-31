"А теперь плюйте в него по очереди!": на Ставрополье воспитательница поглумилась над ребенком

Скандальная история произошла в детском саду. Фото: Мария ЛЕНЦ

«ДАЛА КОМАНДУ ОПЛЕВАТЬ»

Жительница Ставрополя рассказала у себя в Instagram о жестокости воспитателя, с которой столкнулся ее сын в детском саду. Правда, произошло это еще в 2017 году, но только теперь мама решила "поставить точку над i в несправедливой истории детства" ее ребенка.

- Я как сейчас помню на его толстовке белые точечные пятна. Так как он не мог объяснить, я особо не давила на него, - написала мама мальчика.

После того дня перед мальчиком стала часто извиняться Света* из его группы. Родительница решила разобраться и позвонила маме этой девочке. То, что услышала женщина, повергло ее в шок. Света рассказала своей маме, что воспитательница поставила мальчика в центр круга и дала команду детям его оплевать.

Утром следующего дня Ольга пошла в сад, все рассказала заведующей и настояла на разбирательствах. Руководитель детсада собрала комиссию - педагог, психолог и сама заведующая - для опроса детей.

Пост собрал огромное количество лайков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Психолог придумала шуточную историю о том, что был мальчик, который плохо себя вел, и потом его наказали друзья всей группой, спросила, знают ли они похожую историю, - делится мама мальчика. - Дети все в один голос начали рассказывать про Вову.

Когда правда вскрылась, Ольга настояла на увольнении педработника.

«БЕС ПОПУТАЛ»

Перед увольнением воспитательница написала маме Вовы сообщение: «Извините, меня бес попутал».

- Разве могла я ее извинить, разве могла я быть уверенной в том, что это единственная история? - пишет женщина. - Как я должна была восстанавливать сына после такой травмы?

Тогда выносить «сор из избы» мама пострадавшего ребенка не стала. Считала, что все «замяли бы». И вот, спустя почти четыре года, женщина решилась предать историю огласке. Ольга рассказала, что обидевшая ее сына воспитатель сейчас работает в другом детском саду Ставрополя.

- Я считаю, что человек психически нездоровый не может работать в сфере образования, - говорит мать мальчика. - И да, месть - блюдо, которое подают холодным.

Под записью, опубликованной полтора года назад, на днях стали появляться гневные комментарии. Фото: Личный архив героя публикации

«ЖИЗНЬ - БУМЕРАНГ»

История четырехлетней давности вызвала волну негодования среди пользователей соцсетей. Воспитательницу подвергли жесткой критике. Сотни возмущенных пользователей Instagram буквально засыпали педагога проклятиями.

Вот лишь малая часть того, что пишут люди (орфография и пунктуация сохранены):

- Если это правда, то пусть вы в этой жизни почувствуете ту боль, через которую прошли дети и их родители.

- Жизнь бумеранг и Вам все зло причинённое другим вернётся в тройном размере!

- Своих детей тоже ставите в центр круга, чтобы другие дети оплевали их?

Как удалось выяснить «КП-Ставрополь», указанная в публикации воспитательница действительно продолжает работать в другом детском саду. Ее педагогический стаж - 8 лет. К слову, спустя год после скандального увольнения она прошла курсы переподготовки «Теория и методика дошкольного образования», а в марте 2019 года - курсы повышения квалификации по теме «Инклюзивное обучение детей с инвалидностью».

Тем временем руководство детсада, где сейчас работает воспитатель, встало на защиту педагога.

- К нам в сад воспитатель пришла больше четырех лет назад, - рассказали корреспонденту «КП-Ставрополь» в администрации ДОУ. - В трудовой книжке нет ни одной записи о дисциплинарном взыскании.

В администрации садика отметили, что попавшая в скандальную историю женщина не только высококвалифицированный работник, но и замечательный человек:

- Ее очень любят дети и ценят родители. А какие она занятия и утренники проводит - красота!

В садике отметили, что наслышаны о произошедшем конфликте.

- Затронули такую грязь! Это когда было? Да и было ли так, как рассказывают? Со своей стороны можем дать воспитателю только положительную характеристику!

* Имена героев публикации изменены

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ситуацию прокомментировали в комитете образования администрации города Ставрополя. Там сообщили о начале проверки.

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