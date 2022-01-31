В Дагестане арестовали мужчину, убившего двух человек на ферме в Калмыкии из-за долга

При обыске дома подозреваемого нашли автомат Калашникова. Фото: СК России по Республике Калмыкия

Полиция Дагестана нашла и арестовала мужчину, который подозревается в убийстве двух человек на ферме в Калмыкии. Он совершил страшное преступление и пустился в бега, но правоохранителям удалось быстро выйти на его след.

Мужчина пришел на ферму, которая находится недалеко от Улан-Хол, чтобы "выбить" долг. Одного человека он застрелил, еще один скончался от рубленых ножевых ранений. Погибших обнаружил сын одного из мужчин, он же и сообщил в полицию.

- В течение суток подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был установлен сотрудниками полиции и задержан на территории Республики Дагестан. Им оказался знакомый одного из погибших, прибывший в Калмыкию требовать вернуть долг с работника животноводческой стоянки, - рассказали в МВД России.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Фото: СК России по Республике Калмыкия

После задержания в доме преступника провели обыск и нашли оружие, похожее на автомат Калашникова. Уголовное дело за убийство уже возбудили, проводится расследование.

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