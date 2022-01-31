Гинеколог, сделавшая ребенку "женское обрезание", осталась на свободе

Гинеколог пыталась доказать, что операция не была ритуалом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии завершили рассматривать первое в России уголовное дело о женском обрезании. Единственную обвиняемую, гинеколога Изаню Нальгиеву, освободили от наказания в виде лишения свободы, потому что у ее преступления истек срок давности. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Напомним, 22 июня 2019 года отец забрал у бывшей супруги Лии дочь и сына на выходные. Через день ребята вернулись. Платье 9-летней Аиши было в крови. Как рассказала девочка, мачеха повела ее в клинику "Айболит", где ей сделали ритуальное обрезание. При этом у женщины не потребовали никаких документов, доказывающих родство с ребенком.

- Аише врач сказала, что надо сделать прививку, такую делают всем девочкам. Дочь ответила, что мама и бабушка против прививок, даже в школе написали отказ. Тогда Нальгиева стала пугать, что если не сделать, она умрет. Потом врач и мачеха насильно уложили ее в кресло, третий какой-то человек помогал. Ну и насильно все сделали, - рассказывала корреспонденту "Комсомольской правды" мать потерпевшей.

Рану перебинтовали и отпустили. Отец дал сыну 500 рублей и сказал отправляться домой в другой город. Всю дорогу девочка боролась с адской болью. Дома у девочки поднялась температура. В беседе с матерью отец обосновал свое решение просто: "Чтобы она не возбуждалась".

Прейскурант "Айболита" до уголовного дела Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

На гинеколога завело уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью". Согласно словам Нальгиевой, у ребенка якобы были клинические показания к операции, но она не смогла пояснить, как смогла диагностировать что-то менее чем за сутки. На одном из допросов медик все-таки признала, что операция была религиозным ритуалом. Но позже изменила показания.

Срок давности преступления истек еще восемь месяцев назад. Дело должны были быстро рассмотреть в мировом суде, но из-за многочисленных экспертиз слушания прерывались и затянулись на два года.

Отметим также, что другие участники истории - отец ребенка, мачеха и руководство клиники - уголовной ответственности не понесли.

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