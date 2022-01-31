На Ставрополье 31 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Число зараженных в крае достигло 143737 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье новые антирекорды - за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 1451 человека. Об этом сообщил губернатор края на своей официальной странице в Instagram. Число зараженных в регионе достигло 143737.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставропольского края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего с начала пандемии число умерших в крае достигло 6457.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером стал Ставрополь, где за сутки заболели 554 человека. В Апанасенковском районе - 31 человек, в Благодарненском - 39, в Буденновском - 70, в Георгиевском городском округе - 110, в Ипатовском - 33, в Изобильненском - 28, в Курском районе - 37, в Нефтекумском округе - 95, в Труновском районе - 51, в Кисловодске - 107, в Ессентуках - 49, в Железноводске - 20. Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая: Александровский, Новоселицкий и Туркменский районы, Пятигорск и Лермонтов.

- 427 случаев заражения за сутки с 30 на 31 января произошли у детей. Большая часть из них лечится амбулаторно, - сообщил Владимир Владимиров.

Всего на Ставрополье 111 детей попали в больницы с коронавирусом. Они хуже сверстников переносят болезнь, поэтому находятся под наблюдением врачей.