На Ставрополье 1 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Количество выздоровевших за прошедшие сутки в крае выросло на 687 человек Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 1129 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей официальной странице в Instagram. Число зараженных в регионе достигло 144866.

За вчерашний день от коронавируса скончались 11 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего число умерших на Ставрополье достигло 6468.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом в крае. Краевой центр вновь лидер по числу заболевших. Так, за вчерашний день в Ставрополе коронавирусом заболело 505 человек. Число зараженных в краевой столице достигло 32260.

В Апанасенковском районе за вчерашний день заболели 43 человека, в Благодарненском - 28, в Буденновском - 84, в Георгиевском городском округе - 66, в Красногвардейском районе - 46, в Новоалександровском городском округе - 61, в Степновском районе - 29.

В городе Железноводск - 16, в Пятигорске -12, в Кисловодске - 54, в Невинномысске - 20.

Есть также территории, где за сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом. Александровский район, Левокумский район, Новоселицкий район, Труновский район, Туркменский район, а также города - Лермонтов и Ессентуки.

Кстати, в Лермонтове по-прежнему меньше всего зараженных коронавирусом в регионе. Так, за весь период пандемии число заболевших достигло 6 человек.

Несмотря на то, что общий уровень заболеваемости снизился, в крае все больше заболевают дети.

- Вызывает озабоченность то, что около трети выявленных вчера фактов передачи инфекции - это заболевание у детей. Госпитализация несовершеннолетним пациентам нужна реже, чем взрослым, но обстановка требует дополнительных мер предосторожности, - поделился своими опасениями губернатор.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в крае, губернатор поручил министерству здравоохранения рассмотреть вопрос создания детского ковид-госпиталя на 100 мест. За прошедшие сутки в регионе около трети выявленных случаев заболевания - заразившиеся дети.