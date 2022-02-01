Эвелина Бледанс вмешалась в скандал с воспитателем в Ставрополе

Актриса предложила помощь ставропольчанке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эвелина Бледанс отреагировала на скандальную историю в детском садике Ставрополя. Актриса театра и кино, воспитывающая сына с синдромом Дауна, предложила свою помощь ставропольчанке, которая рассказала об издевательствах над сыном со стороны воспитателя.

- Родная, чем я могу вам помочь? Не молчите никогда о таких вещах! Надо разбираться! И наказывать! - заявила Бледанс в комментариях к публикации на странице жительницы Ставрополя.

Теледива также отметила, что воспитательница «должна получить по заслугам».

Напомним, инцидент в одной из выпускных групп в детском садике Ставрополя произошел еще в 2017 году. Мальчика с задержкой развития воспитатель поставила в центр круга и сказала детям оплевать его. После произошедшего мама ребенка добилась увольнения воспитателя, но предать огласке историю решилась только сейчас.

- Я кое-что должна сыну. Поставить точку над i в самой несправедливой истории его детства, - написала ставропольчанка на своей странице в соцсети и в подробностях рассказала о случившемся весной 2017 года.

Женщина отметила, что воспитатель продолжает свою педагогическую деятельность в другом детском саду Ставрополя. По мнению ставропольчанки, педработник со странными методами воспитания не имеет права работать в сфере образования.

Публикацию не осталась без внимания со стороны городских властей. В деталях истории теперь разбирается комитет образования администрации города Ставрополя.

- В соответствии с приказом комитета образования администрации города Ставрополя с 28 января текущего года в МБОУ детском саду 79 города Ставрополя организована проверка, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе администрации города.

Результаты проверки будут известны 10 февраля.

Кстати, на новом месте работы воспитатель на хорошем счету. Руководство ДОУ отзывается о ней, как о высококвалифицированном работнике и замечательном человеке.

- Ее очень ценят родители и любят дети, - рассказали в администрации детсада корреспонденту «КП-Ставрополь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"А теперь плюйте в него по очереди!": на Ставрополье воспитательница поглумилась над ребенком

Ставропольчанка устроила травлю воспитательницы за историю четырехлетней давности (подробнее).